Breuninger-Areal in Schorndorf Diskussion um Erinnerungskultur und Klimaschutz

Da war zum einen das Ansinnen der CDU-Fraktion, etwas für die Erinnerungskultur zu tun, indem der Platz vor dem zu sanierenden denkmalgeschützten Gebäude Vorstadtstraße 4 Christian-Breuninger-Platz heißen und auf dem Gelände Raum – oder ein Raum? – für eine Dokumentation zur Geschichte der Lederfabrik Breuninger geschaffen werden soll. Und da war zum anderen die Forderung der beiden neuen Grünen-Stadträtinnen Kirsten Katz und Friederike Köstlin, durch zusätzliches Grün zwischen und an den Gebäuden mehr für den Klimaschutz zu tun. „Wir bauen und bauen und bauen und haben viel zu wenig Grün in der Stadt“, kritisierte Kirsten Katz. Und ihre Fraktionskollegin machte deutlich, dass es bei dieser Forderung nicht in erster Linie um Ästhetik, sondern in Zeiten des Klimawandels vor allem um Kühlung gehe.

Er verstehe ja, „dass man als Neuling manches anders machen würde“, aber am Ende eines zehnjährigen Planungsprozesses mit solchen Forderungen zu kommen, könnte, wenn ein entsprechender Antrag eine Mehrheit finden würde, schlimmstenfalls dazu führen, dass mit der Planung ganz von vorne begonnen werden müsse – inklusive der Suche nach einem neuen Investor, sagte Oberbürgermeister Matthias Klopfer und mahnte die Grünen: „Mit allgemeinen politischen Äußerungen kommen wir nicht weiter.“ Weil aber gleichzeitig CDU-Fraktionschef Hermann Beutel darauf drängte, dass das Anliegen seiner Fraktion in irgendeiner Form Niederschlag im Durchführungsvertrag findet, ohne dass gleich die ganze Planung infrage gestellt wurde, wunderte sich Andreas Schneider, „dass die einen Anträge stellen können, dass noch einmal mit dem Investor verhandelt wird, und bei uns gleich die Gefahr beschworen wird, dass die ganze Planung kippt“. Was im Übrigen gar nicht das Ansinnen seiner Fraktion sei, die nicht mehr und nicht weniger verlange, als dass noch einmal auf den Investor zugegangen und ausgelotet werde, ob bei der Planung im Sinne der Grünen nachgebessert werden könne.

„Dr Käs isch g’essa,d’ Katz dr Boom nuff ond dr Fisch buzzd“

Was weder für CDU-Fraktionschef Hermann Beutel noch für seinen SPD-Kollegen Thomas Berger eine Option war. Alle diese die Grundsätze der Planung betreffenden Diskussionen seien vor dem Auslegungsbeschluss geführt worden, und da sei zumindest er, Schneider, schon dabei gewesen, sagte Berger an die Adresse des Grünen-Stadtrats und sprach mit Blick auf den bevorstehenden Satzungsbeschluss seinerseits von einem „historischen Moment“. „Endlich ist es so weit, endlich können Wohnungen gebaut werden“, freute sich der SPD-Fraktionschef. Jetzt mit dem Klimaschutz zu kommen, sei zu spät, „jetzt isch dr Käs g’essa, d’ Katz dr Boom nuff und dr Fisch buzzd“, meinte Hermann Beutel und gab zu bedenken, dass in dem Neubaugebiet künftig wesentlich mehr Grün wachsen werde, als in der jetzigen Beton- und Steinwürste.