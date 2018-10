Bruchsal Brückentag vergessen: Schüler steht vor verschlossener Schule

Seine Mutter lieferte ihn gegen 7.45 Uhr wie jeden Morgen an der Schule ab. Allerdings war diese geschlossen. Durch den Feiertag am Mittwoch war für den Dienstag ein Brückentag angesetzt worden. Das war Mutter und Sohn offenbar entgangen. Eine Polizeistreife sammelte den Jungen an der Schule ein und lieferte ihn bei seiner Oma ab.

Ein 8-jähriger Junge wurde heute Morgen, gegen 07:45 Uhr, von seiner Mutter vor einer Schule in Bruchsal abgesetzt, um den Unterricht zu besuchen. Leider stand der Junge vor verschlossenen Türen, da aufgrund des morgigen Feiertages ein Brückentag angesetzt wurde und der Unterricht somit ausfiel. Offenbar hatten weder die Mutter noch der Sohn an den zusätzlichen schulfreien Tag gedacht. Eine Polizeistreife sammelte den 8-Jährigen schließlich ein und lieferte ihn bei seiner Oma ab