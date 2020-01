Brüssel Hilflose Hundewelpen im Karton - EU soll gegen Tierhandel vorgehen

Zu früh von der Mutter getrennt, verlaust, hungrig, hilflos: Junge Hunde in erbärmlichem Zustand treffen Zoll und Polizei bei Kontrollen immer wieder an. Skrupellose Händler schicken die Welpen auf weite Reisen quer durch Europa. Dem wollen Abgeordnete des Europaparlaments nun einen Riegel vorschieben. Am Dienstag haben sie in Brüssel eine Initiative für einen europäischen Aktionsplan auf den Weg gebracht.

Der Plan soll Szenen wie diese künftig verhindern:

- Zollbeamte stoßen bei der Kontrolle eines bulgarischen Kleintransporters an der Autobahn 8 auf einen kleinen Chihuahua und einen kleinen Mops. Die Reisenden, heißt es im Polizeibericht, wollten die Tiere in der Oberpfalz einem Verwandten übergeben. Doch in den Tierausweisen fehlen nötige Einträge, ein Welpe ist viel zu jung für den Transport. So nimmt das Veterinäramt Miesbach "die hungrigen und durstigen Hundebabys" in Obhut.