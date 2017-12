Bühl Makellose Bäume nur noch schwer zu kriegen

Bühl.

Wer Weihnachten mit einem richtig schönen und nicht allzu teuren Baum feiern will, muss sich sputen: "Wenn Sie eine große Auswahl haben wollen, müssen sie früher kommen - zwei Tage vor Weihnachten sind viele Stände schon ausgelesen", sagt Martin Rometsch vom Bundesverband der Weihnachtsbaumerzeuger im badischen Bühl (Kreis Rastatt). Auch wird es kurz vor knapp nicht günstiger, denn Schnäppchen sind nur früh zu machen. Der stärkste Ansturm ist ohnehin vorbei: Die meisten Bäume wurden schon an den Wochenenden des 2. und 3. Advent gekauft, berichtete der Verbandsgeschäftsführer am Mittwoch. Gefragt sind vor allem Nordmanntannen mit weichen Nadeln und "makelloser Qualität". Dafür muss man im Schnitt pro Meter zwischen 18 und 23 Euro berappen.