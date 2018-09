Bürgermeisterwahl 2019 in Kernen Altenberger lässt erneute Kandidatur offen

Altenberger wurde 2003 gewählt, 2011 bestätigten ihn die Stettener und Rommelshausen im Amt. Die zweite Amtsperiode Altenbergers endet am 21. Oktober 2019.

Bürgermeisterwahl am 29. September 2019

In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde nun der Termin für die Bürgermeisterwahl Kernen im Herbst nächsten Jahres festgelegt: Am Sonntag, 29. September 2019, werden die Bürger zur Urne gebeten. Ein möglicher zweiter Wahlgang soll am 13. Oktober 2019 stattfinden.

Erneute Kandidatur gilt als wahrscheinlich

Als Altenberger in der Sitzung am Donnerstagabend befangen vom Tisch abgerückt war, hatte die Verwaltung zunächst einen früheren Termin vorgeschlagen, den 4. August. Weil dieser Termin – wie auch ein möglicher zweiter Wahlgang zwei Wochen darauf – in den Sommerferien gelegen hätte und die Räte in der Urlaubssaison eine geringe Wahlbeteiligung befürchteten, verschoben sie die Wahl auf den letztmöglichen Termin Ende September.

Mit öffentlichen Kommentaren zu Altenbergers möglicher Kandidatur hielten sich die Bürgervertreter bei der Sitzung in der Glockenkelter überwiegend zurück – wobei als wahrscheinlich gilt, dass Altenberger sich wieder bewirbt. PFB-Rat Ebbe Kögel jedenfalls orakelte laut: „Es wird weder einen großen Wahlkampf noch einen zweiten Wahlgang geben.“