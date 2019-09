Bürgermeisterwahl Der Wahlkampf in Kernen nimmt Fahrt auf

Wahlplakate, Flugblätter, Treffen mit Entscheidungsträgern, eine Führung durchs Museum unter der Yburg und ein Besuch in der Stettener Kirche Sankt Veit, davon Selfie-Fotos auf Instagram und Facebook – Regierungsrat Benedikt Paulowitsch ist viel unterwegs in Kernen, seit er am Freitag seinen Hut für die Bürgermeisterwahl am 29. September in den Ring geworfen hat. An zwei Terminen möchte sich der 31-Jährige, der in Leutenbach wohnt, den Bürgern vorstellen: am Mittwoch, 4. September, von 19 Uhr im Burgstüble in Stetten, tags darauf zur selben Uhrzeit im Lamm in Rommelshausen. Auf seiner Facebookseite schreibt er: „Ich bin überwältigt von den zahlreichen positiven Reaktionen auf meine Bewerbung für Rommelshausen und Stetten.“

Altenberger nimmt den Wahlkampf an

An diesem Dienstagabend entscheidet der Kernener Wahlausschuss, welche Kandidaten zur Wahl zugelassen werden (siehe Infobox). Dass überhaupt ein seriöser Bewerber den Amtsinhaber herausfordert, hat viele überrascht – auch Bürgermeister Stefan Altenberger selbst. Der 55-Jährige nimmt den Wahlkampf an, das macht sich vor allem im Netz bemerkbar. Wobei der neue Instagram-Account und die Facebookseite sowieso für die Wochen vor der Wahl geplant waren, sagt Altenberger. Ebenso ein Wahlprospekt, der bald erscheint, und Treffen mit Bürgern.

„Ich war nicht unvorbereitet. Egal, was man in den letzten acht Jahren geleistet hat, bei einer Wahl gehört es sich, dass man sich um die Bürger bemüht“, sagte Altenberger unserer Zeitung am Montag. Dass er allerdings auch Plakate aufhängen würde, war bis vergangenen Freitag nicht geplant – hier rüstet Altenberger nun nach.