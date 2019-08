Bürgermeisterwahl in Kernen Regierungsrat Paulowitsch tritt gegen Altenberger an

Er lege großen Wert auf die Zusammenarbeit mit Gemeinderat, Vereinen, den ansässigen Unternehmen und mit allen Bürgerinnen und Bürgern. „Ein moderner Bürgermeister weiß, dass auch andere gute Ideen haben. Ich möchte die gesamte Gemeinde dazu ermutigen, gemeinsam mit der Verwaltung und dem Bürgermeister einen Schatz an Ideen zu heben und Kernen gemeinsam zu gestalten und voranzubringen“, lässt sich der Kandidat im Pressetext zitieren.

Der 31-Jährige ist gut vorbereitet: Er hat eine Homepage geschaltet, eine Kandidatenseite bei Facebook eingerichtet, Termine organisiert, bei denen er sich den Bürgern vorstellen möchte und er plant Hausbesuche.

Zur Person

Zur Welt kam Paulowitsch am 4. April 1988 in Tübingen. Er wuchs als eines von drei Geschwistern in Herrenberg im Kreis Böblingen auf. Er ist verlobt und lebt derzeit in Leutenbach. Die Familie sei ihm wichtig: „Ich bin nach mehreren Jahren in Berlin und Brüssel froh, wieder in Baden-Württemberg zu leben. Meine Eltern und Geschwister sowie meine sechs Nichten und Neffen versuche ich so oft wie möglich zu sehen.“

Was die eigene Familienplanung angeht, kündigt der Herausforderer an: „Nun gilt es erst einmal, die Bürgermeisterwahl zu gewinnen, im Juni heiraten wir und dann wird schon alles seinen Gang gehen.“ Im Falle seiner Wahl möchte er mit seiner künftigen Ehefrau nach Kernen ziehen.