Bürgermeisterwahl in Kernen Spannende Wahlkampfdiskussion im Bürgerhaus

Altenberger: Gänsehaut beim Gedanken an die Gartenschau

Amtsinhaber Stefan Altenberger (55) dankte den Bürgern in seiner Kurzvorstellung zu Beginn der Veranstaltung für das, „was wir gemeinsam in den letzten Jahren geleistet haben“. Besonders im Gedächtnis bleibe ihm die Gartenschau. „Allein beim Gedanken an die vielen wunderschönen Veranstaltungen bekomme ich heute noch Gänsehaut.“ Vieles habe er in seiner 16-jährigen Amtszeit erreicht, doch: „Ich bin hier in Kernen noch lange nicht fertig.“

Gegenkandidat Benedikt Paulowitsch (31), der aus Herrenberg kommt und in Leutenbach lebt, erklärte, warum er bereits seit vielen Jahren Bürgermeister werden wolle. Der studierte Verwaltungswissenschaftler und Regierungsrat im Stuttgarter Innenministerium sucht mehr Nähe zu den Bürgern: „Ich möchte ein Klima des Mitmachens, denn Mitmachen stärkt Identität und Heimat“, sagte Paulowitsch.

Die erste Frage richtete Sebastian Striebich an Stefan Altenberger: Die Gemeinderäte hätten früh signalisiert, keinen Gegenkandidaten suchen zu wollen, „sind Sie überrascht gewesen, als im September dann doch Konkurrenz aufgetaucht ist?“ Altenberger antwortete: „Überrascht, ja. Aber nicht unvorbereitet.“ Auf Wahlplakate hätte er ohne einen Gegenkandidaten zwar verzichtet, eine Homepage, Auftritte in sozialen Netzwerken und Wahlprospekte hätte es aber ohnehin gegeben.

Paulowitsch arbeitete bereits in Berlin, Brüssel und nun in Stuttgart. Jutta Pöschko-Kopp fragte, warum er nun nach Kernen möchte: „Haben Sie keine Angst vor dem Klein-Klein?“ Paulowitsch antwortete: „Nein, überhaupt nicht.“ Ganz im Gegenteil: Gerade in den Großstädten habe sich bei ihm eine Sehnsucht nach Nähe entwickelt. „Es ist kein Klein-Klein, wenn die Menschen in ihrer Straße sich an etwas stören“, erwiderte Paulowitsch. „Das ist die Lebenswirklichkeit der Menschen.“

Paulowitsch: Bürger mehr mitentscheiden lassen

Immer wieder sprach der 31-Jährige davon, die Bürger mehr in politische Entscheidungen einzubeziehen. Altenberger wird von manchen vorgeworfen, dies nicht zu genug zu tun. „Stichwort Bürgerbeteiligung: Haben Sie da was versäumt?“, fragte ihn Striebich. „Nein“, antwortete Altenberger. „Wir haben 26 Bürgerbeteiligungsprozesse durchgeführt.“ Diese Prozesse hätten sich über mehrere Jahre hingezogen. Auch habe es vier Jugendforen gegeben.

Beim Großprojekt Hangweide gebe es viele gute Bürger-Ideen, die möglichst in die Planung miteinbezogen werden sollen, berichtete Altenberger. Die Vision von Altenberger und Paulowitsch von der Hangweide deckt sich in Teilen. Das Thema Wohnungsnot lasse ihn oft nicht schlafen, betonte Altenberger. Paulowitsch betrachtete das Projekt vor allem mit Blick auf die Infrastruktur. Auch beim Thema Verkehr sind sich Altenberger und Paulowitsch einig: Kernen muss Teil einer Mobilitätswende in der gesamten Region Stuttgart sein.

Ein Thema, das die Kernener umtreibt, ist die Pflegesituation in Kernen, insbesondere die Zukunft des Hauses Edelberg in Rommelshausen. Altenberger sagte, dass „ungefähr 112 Pflegeplätze“ im Pflegeheim gesichert seien, 50 Plätze würden aufgrund des Umbaus, der durch die Einzelzimmer-Verordnung nun nötig wird, wegfallen. Ein Pflegeheim in Stetten, das die Diakonie betreiben könnte, solle diese verlorenen Plätze aber wieder auffangen.

Wichtig ist laut Paulowitsch, dass die Verwaltung keine Versprechen gibt, die sie womöglich nicht halten kann. „Das wäre ein Vertrauensverlust, der nicht mehr aufzuholen wäre“, gab der 31-Jährige zu Bedenken. „Ich habe in den letzten 16 Jahren noch nie ein Versprechen abgegeben, dass ich nicht gehalten habe“, konterte Altenberger. Ein Raunen ging durch den Saal, augenscheinlich zweifelten manche an dieser Aussage. Altenberger ruderte daraufhin nur ein kleines Stück zurück: Drei Punkte habe die Verwaltung unter seiner Führung nicht umgesetzt, „aber aus anderen Gründen, nicht weil wir die Themen nicht angegangen sind“.

Eine Diskussion entbrannte zwischen den Kandidaten zum Thema Leerstände. Altenberger sagte: „Haben wir keine – sowohl im Einzelhandel nicht, wie auch bei den Firmen nicht.“ Paulowitsch widersprach: „Also ich habe bei meinem Rundgang in Stetten sehr wohl welche gesehen.“ Er wolle gemeinsam mit den Bürgern überlegen, wo Bedarf herrsche. Als Beispiel nannte er die Diskussion um die Nutzung der ehemaligen Kreissparkasse in Stetten (siehe „Stromausfälle, Jugendarbeit, Postfiliale“). Altenberger stellte klar: „Es gibt eben insofern keine Leerstände, weil diese Räumlichkeiten, die jetzt in Stetten leerstehen, nicht für Einzelhandel genutzt werden können.“ Das liege an zu niedrigen Decken und daran, dass die Räume teilweise marode seien.

Den Zustand der Haldenschule beschrieb Paulowitsch als „inakzeptabel“. Die Toiletten, die Fenster auf der Nordseite, die Ausstattung und vor allem die Küche müssten saniert werden. Ein Schwerpunkt müsse in den nächsten Jahren auf Kindergärten und Schulen liegen. „Wir können nur eins nach dem anderen machen“, sagte Alternberger. Der Kindergarten Friedrichstraße und die Haldenschule seien die letzten Projekte in diesem Bereich, es sei schon viel Geld investiert worden. Erweiterungspläne und ein Sanierungskonzept für die Haldenschule gebe es bereits.