Bürgermeisterwahl in Murrhardt Strafanzeige gegen Kandidat Samuel Speitelsbach

„Genau genommen war jeder Tag der vergangenen acht Jahre Wahlkampf“, sagt der amtierende Bürgermeister Armin Mößner. Nichtsdestotrotz markieren nun Plakate Mößners in der Stadt sowie ein voller Terminkalender den Endspurt mit Blick auf die Bürgermeisterwahl am 21. Juli. Mößner, der CDU-Mitglied ist, hat zudem eine private Homepage , auf der er Erreichtes und Ziele aufschlüsselt, ist auf Facebook und Instagram aktiv und verteilt Prospekte. Genauso wichtig ist ihm das persönliche Gespräch in Murrhardt und den Teilorten. „Auch das pflege ich regelmäßig, das läuft nicht nur im Wahlkampf.“

Kandidatenvorstellungsrunde am 10. Juli

Die Wohnungsproblematik sei zurzeit zwar sehr präsent, „aber es gibt in einer Stadt nicht nur ein Thema wie beispielsweise den Klimaschutz.“ Als bisher öffentlich noch nicht so diskutierte Idee taucht in seinem Prospekt die Prüfung einer perspektivischen Gartenschau für Murrhardt auf, zu der Mößner sagt, dass sie weniger als schnelles Ziel, sondern vielmehr als mögliche Blaupause für das Stadtentwicklungspotenzial gesehen werden sollte. Der Kandidatenvorstellungsrunde am Mittwoch, 10. Juli, sieht er vergleichsweise gelassen entgegen. „Ich glaube, dass ich dort einfach selbstbewusst für meine Ziele werben kann.“ Gleichzeitig will er den Wahlkampf dazu nutzen, sein Ohr nah an den Bürgern zu haben, um die Sorgen mitzubekommen.

Spagat zwischen Berufsalltag und politischem Engagement

Roland Anton Krojer ging kurz vor den Europa- und Kommunalwahlen mit seiner Kandidatur an die Öffentlichkeit. Der Wahlkampf ist für ihn ein Spagat zwischen Berufsalltag und politischem Engagement. Dabei treibt den 53-jährigen Murrhardter, der keiner Partei angehört, eine klare Überzeugung an: Beim Klima- und Umweltschutz müssen spürbare, schnelle Fortschritte erfolgen. „Wir haben ein Problem mit unseren Emissionen, der Klimawandel und all die Folgen wie Hitze und Dürre sind hinlänglich bekannt“, sagt Krojer, der als Projektmanager für alternative und erneuerbare Energien berufliche Erfahrung mitbringt.