Bürgermeisterwahl Kernen Altenberger abgewählt, Paulowitsch gewinnt überraschend deutlich

Große Freude beim Wahlsieger

Große Freude herrschte naturgemäß beim Wahlsieger. Als kurz vor 19 Uhr auch die Briefwahlbezirke ausgezählt waren und damit sein Erfolg unumstößlich, küsste Benedikt Paulowitsch als Erstes seine Verlobte Chantal Wende. Dann nahm er die Glückwünsche von Familie und Freunden entgegen und schließlich – der Beigeordnete Peter Mauch hatte gerade das vorläufige amtliche Wahlergebnis verkündet – auch die Gratulation Stefan Altenbergers und dessen Frau Gisela.

In einer kurzen Rede richtete Paulowitsch kurz darauf auch einige Worte an den Bürgermeister, der das Bürgerhaus zu diesem Zeitpunkt aber schon verlassen hatte: „Das ist heute ein schwerer und auch einschneidender Abend für Sie. Ich möchte Ihnen mitteilen: In den letzten Wochen sind mir unglaublich viele Menschen begegnet, die sehr dankbar sind für das, was Sie in den letzten 16 Jahren hier erreicht haben. Kernen steht sehr gut da, das ist zu einem erheblichen Teil auch Ihr Verdienst.“

Er, richtete Paulowitsch seine Worte an die Anwesenden im Bürgerhaus, nehme die Wahl „motiviert, mit viel Freude, aber vor allem in großer Demut“ an. Er freue sich darauf, Kernen gemeinsam mit den Bürgern voranzubringen, spüre aber „einen gewissen Rucksack auf meinen Schultern, jetzt schon, vor Amtsantritt“.

Und er werde auch Fehler machen, so Paulowitsch, „diese möchte ich zugeben und ich möchte mit Ihnen daran arbeiten, dass Dinge besser werden.“