Bürgermeisterwahl Noch ein Dauerkandidat in Kernen

Verstörende Wahlwerbung

Anders als die anderen drei Kandidaten, hat Speitelsbach seine Bewerbung still und heimlich eingereicht, bereits Mitte Juli, als zweiter Kandidat nach Bürgermeister Altenberger. Speitelsbach wird im Oktober 33 Jahre alt, gibt als Beruf „Diplom-Ingenieur für Technik-Management“ an, wohnt angeblich in Ravenstein (Neckar-Odenwald-Kreis) und ist dafür bekannt, sich alle Nase lang in verschiedenen Ortschaften als Bürgermeister zu bewerben.

Dabei hat er in der Vergangenheit – milde ausgedrückt – für Irritationen gesorgt. Im Bürgermeisterwahlkampf in Baiersbronn etwa veröffentlichte er laut „Schwarzwälder Bote“ ein Flugblatt, in dem es hieß, Eva Braun sei der einzige Gott und Adolf Hitler sein Prophet, er selbst trete für „Bündnis 19/Die Braunen“ an. Mehrfach äußerte sich Speitelsbach beleidigend über Flüchtlinge.

Hitlergrußpose in Murrhardt

Ein dortiger SPD-Gemeinderat zeigte Speitelsbach schließlich wegen des Verdachts der Volksverhetzung an (wir berichteten). Am Ende einer öffentlichen Kandidatenvorstellung zur Bürgermeisterwahl in Murrhardt Anfang Juli provozierte der 32-Jährige laut „Murrhardter Zeitung“ mit einer Hitlergrußpose, ehe er aufgefordert wurde, den Saal zu verlassen. Eine Beobachterin beschreibt seine Auftritte als „so wirr, dass ihm kaum zu folgen ist“.