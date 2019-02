Bürgermeisterwahl Plüderhausen Fridi Millers Klage abgewiesen, Hornauers vertagt

Fast ein Jahr ist es schon her, seit Andreas Schaffer am 25. Februar 2018 zum Bürgermeister von Plüderhausen wiedergewählt wurde. Eigentlich hätte der erfahrene Schultes im Anschluss für seine fünfte – und wie von ihm angekündigt letzte – Amtszeit verpflichtet werden sollen.

Dann kam aber alles anders: Sowohl Thomas Hornauer als auch Friedhild „Fridi“ Miller, die damals bei der Bürgermeister-Wahl mit je 4,8 und 0,5 Prozent die letzten zwei Plätze belegt haben, hatten Klage eingereicht, um die Wahl anzufechten. Deshalb kann Andreas Schaffer seitdem nur als Amtsverweser agieren. Jetzt wurde zumindest eine der Klagen vom Verwaltungsgericht Stuttgart zugunsten des kommisarischen Bürgermeisters entschieden.

Dauerkandidatin bisher erfolglos

Und zwar die der Dauerkandidatin Fridi Miller, die auch schon in einigen der zahllosen anderen Gemeinden, in denen sie sich auf das Amt der Verwaltungschefin bewarb, die Bürgermeister-Wahlen anfocht – wiederholt erfolglos. In der Region war sie auch zu Wahlen in Urbach, Remshalden und Welzheim angetreten.

Was in Plüderhausen damals schiefgelaufen sein soll? Fridi Miller hat eine lange Liste: Der amtierende Bürgermeister, Andreas Schaffer, die Gemeinderatsmitglieder und weitere kommunale Amtsträger hätten ihre Neutralitätspflicht verletzt, indem sie eine Wahlempfehlung zugunsten Schaffers ausgesprochen hätten. Genauso habe unsere Zeitung die Neutralitätspflicht verletzt. Außerdem habe Schaffer die Wähler getäuscht, weil er in Aussicht stellte, nur für vier Jahre zu kandidieren, obwohl die Amtszeit acht Jahre beträgt.

Miller beschuldigt selbst Hornauer

Es wird kurioser: Das Anbringen von Wahlplakaten zu nahe am Wahllokal sei ein Fehler beim Wahlverfahren gewesen. Weiterhin sei die Kandidatenvorstellung des Zeitungsverlags Waiblingen in der Staufenhalle nicht neutral gewesen, weil die Gemeinde sich an den Kosten für die Feuertreppe in der Halle beteiligt hat. Verdächtig fand Miller auch, dass die Prozentzahlen in den verschiedenen Wahlbezirken sich ähnlich waren.

Selbst ihren einstigen Verbündeten, Thomas Hornauer, beschuldigte Miller: Er habe durch Filmaufnahmen im Wahllokal einen Verstoß begangen. Im Vergleich zu anderen Gemeinden, in denen Miller die Wahl anfocht, ist Plüderhausen ein Sonderfall. Ihre Klage ist nicht die einzige, die Andreas Schaffer, der bei der Wahl im vergangenen Jahr mit 68,3 Prozent wiedergewählt wurde, davon abhält, das Amt des Bürgermeisters offiziell zu bekleiden.

Hornauer vermutlich in Thailand

Thomas Hornauer, der das „Lichtkristallzentrum“ in Plüderhausen betreibt und es seinerzeit mit erotischen Hotlines und esoterischen Fernsehprogrammen angeblich zum Multimillionär brachte, legte ebenso Klage ein – unterstützt von einer Vielzahl an Unterschriften. Seine Wahlanfechtung hätte direkt im Anschluss an die von Fridi Miller verhandelt werden sollen. Laut Ulrike Zeitler, Sprecherin des Verwaltungsgerichts Stuttgart, hat er aber um eine Verlegung der Verhandlung gebeten, weil er sich zum angesetzten Zeitpunkt im Ausland befand. Deshalb wurde seine Verhandlung, die übrigens öffentlich stattfinden wird, auf den 20. März vertagt. Vermutlich hielt er sich in Thailand auf, denn von dort hat Hornauer eine Reihe von Fotos und Videos auf seinem Facebook-Profil geteilt.

Aber auch die Klage von Fridi Miller könnte noch einmal ein Problem für Andreas Schaffer werden. „Sie kann auch noch eine Instanz höher gehen“, sagt er. Es bleibt also abzuwarten, ob Miller Rechtsmittel einlegt und ihre Klage bis zum Verwaltungsgerichtshof trägt, oder ob sie sich mit dem Urteil zufrieden gibt.