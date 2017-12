Bürgermeisterwahl Rudersberg Fünfte Kandidatin stellt sich zur Wahl

Die 55-Jährige lebt seit elf Jahren in Steinenberg mit ihrem Mann. Sie hat Betriebswirtschaftslehre und Soziologie studiert, danach im Finanzbereich gearbeitet sowie anschließend 15 Jahre lang das Studienzentrum der Fernuniversität Hagen in Schwäbisch Gmünd geleitet. Relindis Pfisterer arbeitet als Bildungsreferentin bei der Akademie Ländlicher Raum in Schwäbisch Gmünd. Außerdem unterrichtet sie Deutsch als Fremdsprache und Französisch im Bildungszentrum Weissacher Tal.

Relindis Pfisterer macht sich unter anderem für mehr Bürgerbeteiligung, das Ehrenamt, Kultur, einen Jugendgemeinderat, eine europäische Partnergemeinde, Bildung und nachhaltige Wirtschaftsförderung stark. Pfisterer tritt als parteiunabhängige Kandidatin an.