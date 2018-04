Bundesliga Dortmund beendet die Stuttgarter Serie

Dortmund. Die Serie von VfB-Trainer Tayfun Korkut hat am Sonntagnachmittag in Dortmund ihr Ende gefunden: Im ausverkauften Signal Iduna Park verloren die Stuttgarter erstmals seit dem Trainerwechsel Ende Januar. Beim 0:3 in Dortmund trafen Christian Pulisic (38.), Michy Batshuayi (48.) und Maximilian Philipp (59.) für die Schwarz-Gelben.