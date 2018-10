Bundesliga Spielstarker BVB versaut Weinzierls VfB-Debüt

Jadon Sancho (3.), Marco Reus (23.) und Paco Alcacer (25.) hatten bereits früh in der Partie für klare Verhältnisse gesorgt. Zwar zeigte die Weinzierl-Elf in den zweiten 45 Minuten einen deutlich engagierteren Auftritt, doch der Auswärtssieg der Schwarz-Gelben war zu keinem Zeitpunkt ernsthaft in Gefahr. Der eingewechselte Maximilian Philipp sorgte in der 85. Minute mit einem präzisen Abschluss in die lange Ecke für die endgültige Entscheidung.

Während die Dortmunder durch ihren vierten Sieg in Serie ihre Spitzenposition in der Liga weiter festigen konnten, hängen die Stuttgarter weiter tief im Tabellenkeller fest. Nächsten Samstag muss der VfB bei der TSG 1899 Hoffenheim ran, ehe dann Eintracht Frankfurt ins Schwabenland kommt.