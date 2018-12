Bundesliga VfB plant zukünftig mit Posten für Technischen Direktor

Stuttgart.

Beim VfB Stuttgart soll es in Zukunft unterhalb von Sportvorstand Michael Reschke noch einen Technischen Direktor geben. Das kündigte VfB-Präsident Wolfgang Dietrich am Montagabend bei einer Veranstaltung der Stuttgarter Nachrichten an. Einen konkreten Zeitplan für die Installation dieser Position in der Vereinshierarchie des Fußball-Bundesligisten gibt es nicht. Vom Klassenverbleib seines Vereins ist der Präsident überzeugt. "Wir haben gerade mal ein Drittel der Saison hinter uns. Wir haben noch vier Spiele in der Hinrunde, die ganze Rückrunde und fast zwei Drittel der Saison vor uns. Ich hoffe, dass das eine Delle war und wir die Negativserie hinter uns haben." Er sei uneingeschränkt davon überzeugt, "dass wir die Liga halten". Das Saisonziel des Vereins sei unverändert "Platz neun bis 13".