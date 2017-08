Bundestagswahl 2017 Der Wahl-O-Mat ist bereit

Der Wahl-O-Mat ist ein digitaler Automat, der hilft in circa zehn Minuten herauszufinden, bei welcher Partei man am 24. September das Kreuz setzen soll. Am 30. August startet der Wahl-O-Mat für die Bundestagswahl 2017. Wir bieten das nützliche Tool ab dem 30. August auf unserer Webseite an.