Bundestagswahl 2017 Die Bundeswehr in einer Welt der Unruhe

„Welt in Unruhe“? In der Tat. „Auch in Deutschland und Europa spüren wir die Folgen von Unfreiheit, Krisen und Konflikten in der unmittelbaren Nachbarschaft unseres Kontinents“, schrieb Merkel weiter im Weißbuch. „Wir erleben zudem, dass selbst in Europa Frieden und Stabilität keine Selbstverständlichkeit sind.“ Der Krieg um Syrien ist mitnichten zu Ende; ein sich aufschaukelnder Konflikt zwischen Nordkorea, Südkorea und den USA lässt die weltweite Sorge vor atomaren Eskalationen steigen; die russische Krim-Annektierung hat den Krieg bis vor unsere EU-Haustür getragen; und ist in Zeiten Donald Trumps auf den Weltpolizisten USA noch Verlass?

Im Umbruch: Der Wandel der Bundeswehr

Im Kalten Krieg hatte die Bundeswehr eine Stärke von 500 000 Soldaten. Das Ende des „Ostblocks“ aber leitete einen radikalen Umbruch ein. Die Bundeswehr war als reine Verteidigungsarmee gegründet worden, unsere Soldaten saßen an der innerdeutschen Grenze und hatten mit Auslandseinsätzen nichts zu tun. Nun aber stellte sich die Frage nach der zukünftigen Rolle. Die Wehrpflichtigen-Armee schrumpfte und wurde 2011 zur Freiwilligen-Armee. Heute dienen noch etwa 179 000 Soldatinnen und Soldaten in der Bundeswehr.

Anteil an Soldatinnen gestiegen

Mit komplett überarbeiteten Marketingstrukturen versucht die Bundeswehr heute, sich als moderner Arbeitgeber zu positionieren. Dazu gehört zum Beispiel die Ausstrahlung einer Webserie „Die Rekruten“. Und Frauen bei der Bundeswehr? Was bis 2001 vielen undenkbar schien, ist längst Normalität: Allein zwischen 2010 und 2017 stieg der Anteil an Soldatinnen um 18,5 Prozent auf 20 750. Auch das Bildungsniveau hat sich verändert: Der Anteil der Bewerber, die mindestens Fachhochschulreife mitbringen, stieg von knapp 37 Prozent im Jahr 2015 auf fast 43 Prozent 2017.

Neue Definition der Aufgaben

Personalstärke und -struktur: Das ist nur ein Aspekt des epochalen Umbruchs. Dazu kam eine Neudefinition der Aufgaben. Zitat Markus Grübel, Parlamentarischer Staatssekretär im Verteidigungsministerium: Die Bundeswehr heute beteiligt sich „an Auslandseinsätzen im Rahmen der Vereinten Nationen, der Nato und der Europäischen Union“, damit einher geht eine „vertiefte internationale Integration, etwa durch die Aufstellung multinationaler Großverbände, aber auch die Aufstellung neuer militärischer Organisationsbereiche“ wie zum Beispiel ein Zentraler Sanitätsdienst oder ein Cyber- und Informationsraum.

Im Ausland: Einsätze der Bundeswehr

Am 22. Dezember 1995 wurde während der Balkankriege ein Vorauskommando der Bundeswehr Richtung Bosnien geschickt – ein historisches Datum: Es war der erste Auslandseinsatz der Bundeswehr. Heute ist die Truppe an 15 verschiedenen Schauplätzen aktiv.

Beispiel Afghanistan: 13 Jahre lang leistete die International Security Assistance Force (ISAF) ihren Beitrag zur Sicherheit in Afghanistan, auch Bundeswehrkräfte gehörten von Anfang an dazu. Der ISAF-Einsatz endete 2014. Die afghanischen Sicherheitskräfte haben inzwischen eine Stärke von rund 350 000 Mann und die Verantwortung für die Sicherheit in ihrem Land übernommen. Sie dabei zu unterstützen, ist Ziel der Folgemission Resolute Support (RSM). Deutschland beteiligt sich daran seit 2015, derzeit sind rund 930 unserer Soldatinnen und Soldaten dort stationiert, zu ihren Aufgaben gehören Beratung, Ausbildung und Unterstützung der afghanischen nationalen Kräfte, Sicherung, logistische Unterstützung, zivilmilitärische Zusammenarbeit, sanitätsdienstliche Versorgung, Aufklärung und Überwachung. Kosten der beiden Einsätze: rund 9,1 Milliarden Euro.

Beispiel Kosovo: 1999 verabschiedete der UN-Sicherheitsrat die Resolution 1244 und regelte den Einsatz der Nato-Sicherheitsgruppe Kosovo Force (KFOR). Die KFOR sollte den Abzug der jugoslawischen Truppen und die Entmilitarisierung des Kosovo überwachen. Nach der Unabhängigkeitserklärung des Kosovo am 17. Februar 2008 blieb KFOR mit Zustimmung der kosovarischen Regierung im Land. Die Mission hat den Auftrag, ein sicheres Umfeld aufzubauen und zu erhalten. Kosten des seit 18 Jahren laufenden Einsatzes: bislang rund 3,4 Milliarden Euro.

Beispiel Mittelmeer: Seit 2015 beteiligt sich Deutschland an der „Operation Sophia“, benannt nach einem somalischen Mädchen, das am 24. August 2015 an Bord der Fregatte „Schleswig-Holstein“ zur Welt kam. Kernauftrag ist es, Schleusernetzwerke auf der Mittelmeer-Fluchtroute zu zerschlagen. Die Soldaten haben seither Tausende Menschen aus Seenot gerettet und den italienischen Behörden Hinweise zur Festnahme von rund 110 Schleuserverdächtigen geliefert. Auf der Mittelmeermission sind derzeit rund 214 deutsche Soldatinnen und Soldaten im Einsatz. Die Kosten belaufen sich bisher auf 7,4 Millionen Euro.

Beispiel Somalia: Ein langjähriger Bürgerkrieg und der Zerfall staatlicher Strukturen haben dazu geführt, dass Piraterie und Terrorismus die Schifffahrt und die internationale Sicherheit bedrohen. Im Februar 2010 wurde die Europäische Ausbildungsmission (EUTM Somalia) ins Leben gerufen. Etwa zehn deutsche Soldaten sind mit im Einsatz. Die 155 Mann aus zwölf Nationen haben mittlerweile über 5000 somalische Soldaten ausgebildet. Kosten des Einsatzes: 11,3 Millionen Euro.

Beispiel Westsahara: Seit Ende 2013 sind bis zu vier deutsche Soldaten an MINURSO (United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara) beteiligt. Die „Frente Polisario“, eine militärische und politische Organisation in der Westsahara, hatte nach dem Rückzug Spaniens als Kolonialmacht 1976 die Demokratische Arabische Republik Sahara (DARS) ausgerufen. Die Westsahara wird heute jedoch zu 80 Prozent von Marokko kontrolliert. Derzeitige Kernaufgabe von MINURSO ist die Überwachung des Waffenstillstands zwischen Marokko und „Frente Polisario“. Ziel: Die Mission soll den Weg zu einer Volksabstimmung über den Status der Westsahara ebnen.

Zwei Prozent. Der Streit um den Militär-Etat

Jährlich zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes soll der Militär-Etat betragen – 2014 verpflichteten sich die Mitgliedsstaaten der NATO, dieses Ziel innerhalb eines Jahrzehntes zu erreichen. Die meisten sind davon weit entfernt. Während die USA es aktuell auf 3,3 Prozent bringen, liegt Deutschland bei 1,2; das macht etwa 37 Milliarden Euro pro Jahr.

Neben den USA erfüllten zuletzt nur Griechenland, Estland, Großbritannien und Polen das Ziel. Donald Trump hat die Mitglieder der Allianz in diesem Jahr bereits mehrfach aufgefordert, die Wehretats zu erhöhen. Auch Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) wirbt fürs Zwei-Prozent-Ziel. Es ist allerdings auch heftig umstritten.

Gabriel: "Wir schmeißen das Geld zum Fenster raus"

Zwei Prozent, das wären rund 70 Milliarden – „wir schmeißen das Geld zum Fenster raus“, sagte Außenminister und Vizekanzler Sigmar Gabriel (SPD) unlängst und plädierte stattdessen für höhere Bildungsausgaben. Von der Leyen konterte: Wenn die SPD „den schrittweisen Aufwuchs der Investitionen ablehnt, verabschiedet sie sich von der eingeleiteten Modernisierung der Bundeswehr“.

Innere Führung. Der Fall Franco A. und andere

„Die Innere Führung bildet die Wertegrundlage für verantwortliches Handeln in der Bundeswehr. Alle Angehörigen der Bundeswehr sind auch Staatsbürgerinnen und Staatsbürger – mit allen Rechten und Pflichten“: So steht es auf der Homepage der Bundeswehr. Aber wie geht es wirklich zu bei der Truppe? Im Frühjahr wurden Vorkommnisse öffentlich, die dringliche Fragen aufwarfen. Erstens: Oberleutnant Franco A. soll mit zwei Kameraden einen Anschlag auf hochrangige Politiker geplant haben, wollte den Ermittlungen zufolge diese Attentate selbst verüben und den Verdacht auf Flüchtlinge lenken. Dafür habe er sich als syrischer Asylbewerber erfassen lassen und eine Schusswaffe besorgt. Zweitens: Die Bundeswehr ermittelt intern wegen angeblicher rechtsradikaler Vorfälle bei der Eliteeinheit „Kommando Spezialkräfte“ – während einer Abschiedsfeier für einen Kompaniechef sollen Soldaten den Hitlergruß gezeigt und Rechtsrock gehört haben. Drittens: In Donaueschingen wurde laut Medieninformationen in einer Kaserne ein mit Wehrmachtsdevotionalien dekorierter Besprechungsraum entdeckt.

Von der Leyen: Wehrmacht nicht traditionsstiftend für Bundeswehr

Die Vorfälle lösten eine intensive Diskussion um den Umgang der Bundeswehr mit ihrer Tradition aus. Ursula von der Leyen betonte im August in der Hamburger Führungsakademie der Bundeswehr: „Es kann kein Relativieren geben, was den Kulturbruch des Nazi-Regimes und das unermessliche Leid anbelangt, das es mit dem Zweiten Weltkrieg und der Shoa in Europa und weit darüber hinaus gebracht hat. Die Wehrmacht als Institution kann nicht traditionsstiftend für die Bundeswehr sein.“

Eine klare Linie bei der „inneren Führung“ zu finden – dies ist die dritte große Aufgabe der Bundeswehr neben dem monumentalen Strukturwandel seit Ende des Kalten Krieges und den vielfältigen internationalen Einsätzen.