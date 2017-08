Bundestagswahl 2017 Die Kandidaten im Social Media Check

Waiblingen.

Das Internet ist vor der Bundestagswahl das wichtigste Informations-Medium für junge Wähler. In den sozialen Medien erwarten sie vor allem sachliche Beiträge wie Fakten, Erklärungen und Stellungnahmen zu politischen Themen. Zwar wird an erster Stelle Professionalität von den Politikern erwartet, dennoch sollen sie auch menschlich und nahbar wirken und mit den Nutzern interagieren. Das sind die Ergebnisse eines Studierenden-Projektes der Universität Hohenheim in Stuttgart. 286 Social-Media-Nutzer überwiegend im Alter zwischen 18 und 40 Jahren wurden hierzu befragt.