Bundestagswahl 2017 Die meisten Parteien wollen mehr Europa

„Wir Europäer müssen unser Schicksal konsequenter als bisher in die eigene Hand nehmen. Deshalb wollen CDU und CSU ein starkes, selbstbewusstes und dynamisches Europa. Ein Europa, das imstande ist, seine Interessen zu wahren und sich seiner internationalen Verantwortung zu stellen“, heißt es im Programm der CDU/CSU für die Bundestagswahl 2017.

CDU/CSU unterstützen den Vorschlag für eine europäische Verteidigungsunion und für einen europäischen Verteidigungsfonds. Europa müsse eine wirksame Sicherheitsgarantie für die die innere und äußere Sicherheit seiner Mitgliedstaaten sein. Das bedeute auch einen wirksamen Schutz der EU-Außengrenzen gegen illegale Migration, etwa durch eine Stärkung der Grenzschutzagentur Frontex.

Europa müsse Schleppern das Handwerk legen

Auch müsse das europäische Asylsystem vollendet werden (gleiche Asylverfahren in allen Mitgliedsstaaten, faire Verteilung der Flüchtlinge). Europa müsse außerdem nach dem Vorbild des EU-Türkei-Abkommens auch mit anderen Ländern in der Region und im nördlichen Afrika Abkommen schließen, um den Schleppern das Handwerk zu legen. Zudem fordert die CDU/CSU eine schnellstmögliche Umsetzung eines europäischen Ein- und Ausreiseregisters. Zur Bekämpfung von Terrorismus und Organisierter Kriminalität brauche die EU einen besseren Informationsaustausch zwischen den Sicherheitsbehörden.

In der Wirtschaftspolitik setzt die CDU/CSU weiter auf Schuldenbremse, Stabilität und Sparsamkeit. Zum Abbau der hohen Jugendarbeitslosigkeit sei man bereit, solidarisch zu helfen, damit gemeinsam vereinbarte Regeln wie der Stabilitätspakt eingehalten werden. „Eine Vergemeinschaftung von Schulden schließen wir weiter aus.“

SPD

Die SPD fordert mehr Investitionen in Europas Zukunft, will „Europa aus der Wachstumsschwäche herausführen, indem wir die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit unseres Kontinents verbessern und die viel zu hohe Arbeitslosigkeit vor allem in Süd- und Westeuropa bekämpfen. Deshalb brauchen wir ein breit angelegtes europäisches Investitionsprogramm.“ Die SPD will „die EU-Mittel im Kampf gegen Jugendarbeitslosigkeit deutlich aufstocken und in einem permanenten Jugendbeschäftigungsfonds bündeln.“ Die Partei strebt an, durch ein soziales Fortschrittsprotokoll, verankert im europäischen Primärrecht, festzuschreiben, „dass soziale Rechte gleichrangig sind gegenüber den wirtschaftlichen Grundfreiheiten des Binnenmarktes. Zudem wollen wir wirksame EU-Regeln gegen Sozialdumping.“ Europa benötige außerdem „eine bessere und wirksamere Integration der Wirtschaftspolitik – perspektivisch mit der Einrichtung einer Wirtschaftsregierung für den Euro-Raum.“

Anti-Terrorzentrum auf europäischer Ebene

In puncto Sicherheit und Terrorabwehr fordert die SPD in ihrem Programm „nach dem Vorbild des Gemeinsamen Terrorismusabwehrzentrums in Deutschland ein Anti-Terrorzentrum auf europäischer Ebene, in dem ein Austausch aller Sicherheitsbehörden stattfindet.“

Das europäische Polizeiamt (Europol) und die europäische Grenzschutzagentur (Frontex) will die SPD stärker bei der Terrorismusbekämpfung einbeziehen. „Mit der Initiative zum Aufbau einer europäischen Staatsanwaltschaft werden wir dafür sorgen, dass in der EU künftig Straftaten über Staatsgrenzen hinweg effektiver verfolgt werden können.“

Die Grünen

Die Grünen wollen einen Zukunftsfonds im EU-Haushalt für Europa einrichten, „der mittels öffentlicher Investitionen die ökologische und soziale Modernisierung vorantreibt, darüber hinaus Mitgliedstaaten in Notsituationen unterstützt und Wirtschaftskrisen bekämpft. An diesem Fonds sollen sich alle EU-Staaten beteiligen dürfen, die im Gegenzug stärkere Maßnahmen gegen aggressive Steuervermeidung und Steuerhinterziehung ergreifen.“

Erkennbar, wer wann an einem Gesetz gearbeitet hat

Die Grünen wollen zudem „das direkt gewählte Europäische Parlament als zentralen Ort der europäischen Demokratie stärken, unter anderem durch die Möglichkeit, eigene Gesetzesvorschläge einzubringen. Der Minister/-innenrat und seine vorbereitenden Gremien sollen in Zukunft öffentlich tagen. Wir wollen ein verbindliches Lobbyregister und einen legislativen Fußabdruck, damit erkennbar wird, wer wann an einem Gesetz gearbeitet hat.“

Nicht zuletzt wollen die Grünen einen Zukunftspakt mit den Ländern in Afrika. „Im Zentrum stehen zivile Krisenprävention und der Aufbau von rechtsstaatlichen Strukturen sowie funktionierende Steuersysteme. Wir wollen eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung fördern durch den Ausbau erneuerbarer Energien sowie sozial-ökologische Investitionen. Insbesondere verfolgen wir hierbei eine gerechte Agrar- und Handelspolitik ...“

Die Linke

Die Linke schreibt: „Der deutsche Exportüberschuss führt zur Verschuldung anderer Länder. Die neoliberale Konstruktion des Euros nützt vor allem der deutschen Exportindustrie und internationalen Großkonzernen, während Europa wirtschaftlich und sozial gespalten wird.“ Die Partei fordert „ein öffentliches europäisches Investitionsprogramm, das vor allem auf Entwicklung im Bereich öffentlicher und sozialer Dienstleistungen wie Bildung, Gesundheitsversorgung und Pflege, Verkehr und Wohnen sowie auf einen sozial-ökologischen Umbau der Wirtschaft setzt. Zur Finanzierung wollen wir in allen EU-Staaten eine einmalige Vermögensabgabe auf Vermögen über einer Million Euro erheben.“

Schuldenschnitt für Griechenland

Die Linke setzt sich für einen Schuldenschnitt für Griechenland ein. „Die Bundesregierung muss endlich in Rechtsnachfolge des Nazi-Regimes die erpressten Kredite beim griechischen Staat begleichen und Reparationen für begangene Kriegsverbrechen zahlen.“ Investitionsprogramme wie der Juncker-Plan der EU förderten die Privatisierung von Autobahnen, Krankenhäusern und öffentlicher Daseinsvorsorge. „Wir wollen öffentliche Investitionen in der EU fördern, statt mit öffentlichen Geldern private Investitionen und private Renditen abzusichern.“

FDP

Die FDP fordert, Europol zu einer EU-Bundespolizei auszubauen und die Gründung eines EU-Nachrichtendienstes, „welche beide dem EU-Parlament gegenüber rechenschaftspflichtig sind.“ Zudem müsse durch eine Stärkung von Eurojust die Kooperation auf der Ebene der Staatsanwaltschaften und Gerichte gestärkt werden. Wichtig sei indes, „dass ein Austausch nicht zur anlasslosen und verdachtsunabhängigen Überwachung ... missbraucht wird.“

Frontex zu einem "echten europäischen Grenzschutz" ausbauen

EU-Bürger sollten Verfügungsgewalt über auf ihre Person bezogenen Daten haben, findet die FDP. Sensible Daten sollten nur dann außerhalb der Reichweite deutscher Behörden und Gerichte auf Servern außerhalb des Anwendungsbereiches der EU-Datenschutzgrundverordnung gespeichert werden dürfen, „wenn das Datenschutz- und Datensicherheitsniveau dort dem der EU-Datenschutzverordnung im Wesentlichen entspricht.“

Die FDP fordert, die Grenzagentur Frontex „zu einem echten europäischen Grenzschutz mit eigener Handlungsbefugnis und Kontrolle durch das Europäische Parlament“ auszubauen.

AfD

„Der Euro ist gescheitert“, schreibt die AfD in ihrem Wahlprogramm. „Die Geschäftsgrundlage des Euro war: keine Haftung für die Schulden anderer Länder und keine Staatsschulden über 60 Prozent des jeweiligen Bruttoinlandsprodukts. Diese Regeln sind zerstört worden. Deshalb muss Deutschland die Transferunion aufkündigen und den Euroraum verlassen.“ Die EZB zerstöre durch ihre Nullzinspolitik „alle kapitalgedeckten Alterssicherungssysteme von Betriebsrenten, über staatlich geförderte Rentensysteme, private Lebensversicherungen bis zu privaten Sparvermögen.“

Wiedereinführung einer neuen nationalen Währung

Um gegen eine dräuende Eurokrise gewappnet zu sein, müsse Deutschland Vorbereitungen treffen für die Wiedereinführung einer neuen nationalen Währung. Um die Kosten dafür zu decken, fordert die AfD „das im Ausland gelagerte Gold der Bundesbank ... vollständig und umgehend nach Deutschland“ zu überführen.

„Die Zukunft Europas liegt nicht in der EU in ihrem jetzigen Zustand und ... in ihrer weiteren Zentralisierung, sondern in einem Europa souveräner Staaten, die partnerschaftlich zusammenarbeiten.“

