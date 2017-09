Bundestagswahl 2017 Die Wählerwanderungen im Wahlkreis Waiblingen

Wir betrachten auf dieser Seite die Wählerwanderung im Wahlkreis Waiblingen, wobei wir den Blick auf die starken Zugewinne von FDP und AfD richten sowie auf vier auffällige Kommunen: Nirgends sonst schnitt die CDU so schlecht und SPD und Grüne so gut ab wie in Schwaikheim; nirgends sonst haben so viele Bürger die AfD gewählt wie in Rudersberg; nirgends sonst war die SPD so schwach wie in Kaisersbach; und nirgends sonst ist die FDP so stark wie in Remshalden.

Vor- und Nachwahlbefragungen

Um das Wahlverhalten zu ergründen, hat das IWSM weder den Wählern in den Wahlkabinen über die Schultern geschaut, noch im Kaffeesatz gelesen. Bei den Wählerwanderungen handelt es sich um statistische Größen, in die die amtliche Repräsentativstatistik einfließt sowie Vor- und Nachwahlbefragungen, beispielsweise der Forschungsgruppe Wahlen und Forsa, erläutert das IWSM seine Vorgehensweise.

Im Wahlkreis Waiblingen haben sich am Sonntag die Kräfteverhältnisse dramatisch verschoben. Die CDU fiel auf ihr Ergebnis von 2009 zurück und erzielte das zweitschlechteste Ergebnis seit 1949. Ein klarer Verlierer war auch die SPD, die wie schon 2009 hinter die FDP auf den dritten Platz zurückfiel und im Vergleich zu den 1970er-Jahren ihren Stimmenanteil fast halbierte. Gewinner der Wahl 2017 war die in Teilen rechtsextreme AfD mit 12,9 Prozent der Zweitstimmen.

Überdruss an der Großen Koalition

Der Wahlerfolg der AfD erklärt sich zu einem Drittel mit Wählern (4600), die sich von der CDU abgewandt haben. Doch die AfD hat obendrein viele Nichtwähler (3550) mobilisiert sowie der SPD (2060) und Grünen (620) Stimmen abgenommen. Unterm Strich erhöhte die AfD ihr Wahlergebnis von 9160 vor vier Jahren auf fast 23 000 Zweitstimmen.

Außer der AfD hat am Sonntag die FDP vom Überdruss an der Großen Koalition profitiert und 2013 verlorenes Terrain zurückgewonnen. Der Blick auf die Wählerwanderung zeigt, dass der Zuwachs für die Liberalen um mehr als 15 000 Stimmen vor allem der CDU zu verdanken war.

„Alles, bloß nicht Sozialdemokraten“

Fast 20 000 Stimmen verloren haben die Christdemokraten, von denen 11 350 an die FDP gingen und 4600 an die AfD. Doch die Grünen (2060), Die Linke (1030) und sogar die SPD (640) haben unterm Strich mehr CDU-Wähler angezogen, als umgekehrt von ihnen zur CDU abgewandert sind.

Der SPD gingen auf sowieso niedrigem Niveau mehr als 6000 Wähler verloren. Nach dem Motto „Alles, bloß nicht Sozialdemokraten“ machten sie ihr Kreuzchen stattdessen bei den Grünen (2100), der AfD (2060), der FDP (1970) und der Linken (800), weist die Analyse des IWSM aus.

Die Grünen wiederum haben am Sonntag leicht zugelegt und rund 4000 Stimmen gewonnen. Die kamen zur Hälfte von SPD (2100) und CDU (2060), jedoch verloren die Grünen auch Stimmen an die AfD (620) und an die FDP (500). Die Linke hat im Wahlkreis Waiblingen 1000 Stimmen hinzugewonnen und erstmals die Fünf-Prozent-Hürde übersprungen. Zur Linken gewechselt sind vor allem ehemalige CDU- (1030) und SPD-Wähler (800).

Info:

Das Institut für Wahl-, Sozial- und Methodenforschung (IWSM) wurde eigenen Angaben zufolge von Dr. Andreas J. Kohlsche gegründet. Seit 1980 ist das Institut in Deutschland, Österreich, der Schweiz und den USA für Medien, Parteien und öffentliche Auftraggeber tätig. Im Internet finden sich unter www.wahlforschung.de eine Fülle weiterer Wahlanalysen aus den genannten Ländern.

Das Wahlergebnis im Wahlkreis 264

Die Wahlbeteiligung im Wahlkreis Waiblingen ist am 24. September 2017 auf 79,9 Prozent (2013: 76,2 %) gestiegen.

Dr. Joachim Pfeiffer hat mit 36,8 Prozent zum fünften Mal für die CDU das Direktmandat gewonnen.

Zweitstimmenergebnis (in Klammern Bundestagswahl 2013)

CDU 58 371 (77 461) 33 %(45,7 %) FDP 28 617 (13 327) 16,2 % (7,8 %) SPD 28 146 (34 086) 15,9 % (20,1 %) AfD 22 870 (9160) 12,9 (5,4 %) Grüne 21 542 (17 838) 12,2 % (10,3 %) Linke 8626 (7663) 4,9 % (4,5 %)

Wählerwanderung