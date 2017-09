Bundestagswahl 2017 Die Wahlpartys im Rems-Murr-Kreis

Schlachtplatte - Vorahnungen um 17.30 Uhr

Sie sind um halb sechs schon in Siegerlaune: Etwa 15 Parteigänger der AfD haben sich in der „Krone“ Necklinsberg versammelt, ein Tippspiel läuft, der Pessimistischste trägt für die Partei seines Herzens 13,4 Prozent ein, der Kühnste prognostiziert 16,8 – und der Vertreter der Lügenpresse wird freundlich in die Runde aufgenommen und in angeregte Gespräche verstrickt. Ein ehemaliger Bundeswehrsoldat zum Beispiel findet Berny Sanders, den linksdemokratischen Präsidentschaftskandidaten der USA – man staune – „gar nicht so schlecht“, der habe „Super-Ideen“. Gut sei aber auch Alexander Gaulands Lob der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg gewesen, rein „militärisch-technisch“ hätten die doch ordentliche Arbeit gemacht. Er selber habe sieben Auslandseinsätze für Deutschland absolviert – und sei zum Dank, als er mal bei McDonalds uniformiert einkaufte, „bespuckt worden“. Und Jürgen Braun, Waiblinger Wahlkreiskandidat und dank guter Landeslistenplatzierung so gut wie sicher im Bundestag? Er hat schon dieses Leuchten im Gesicht: „Ich denke, wir werden gleich ziemlich gute Zahlen kriegen.“

Auf das Schlimmste gefasst

Kurz vor 18 Uhr trudelt Dr. Joachim Pfeiffer, CDU-Erstkandidat im Wahlkreis Waiblingen, mit seinem Sohn Lorenz in Schmieg’s Besen in Winterbach ein. An der Wand läuft stumm die ARD-Wahlsendung, die für die Party reservierten Plätze sind gut zur Hälfte besetzt. Pfeiffers Stimmung spiegelt die vieler seiner Parteifreunde wider: Er ist aufs Schlimmste gefasst.

Der Wähler hat ein Messer gewetzt

Die Tafel am Eingang zum „Knaudl“ in Fellbach lockt Unentschlossene und Wechselesser: „Heute Sonntagsbraten“. Schlachtplatte würde womöglich besser passen – denn hier treffen sich die Sozialdemokraten um Sybille Mack, und es schaut nicht nach einem frohen Familienmahl aus. Harald Raß, schon dabei zu Willy Brandts Zeiten, ahnt: Der Wähler hat sein Messer gewetzt.

Tiefenentspannung bei der Linken

Vergleichsweise tiefenentspannt geht es vor dem Waiblinger Kulturhaus Schwanen zu: Der Himmel blau, die Leute in Flanierlaune, der Geruch biergartenmäßig appetitanregend. Und Reinhard Neudorfer, Kandidat der Linken, ist tipptopp ausgeschlafen: Wählen war er erst am Nachmittag, „man muss sich ja auch erholen vom Wahlkampf“. Die Wahlparty im ersten Stock ist noch nicht mal zu erahnen, so leise ist’s.

Erkältete Grüne

Beinahe hätte es die Wahlparty bei Andrea Sieber in Schorndorf nicht gegeben. Tief verschnupft hört sich die Grünen-Kandidatin an. „Aber ich wollte den Abschluss des Wahlkampfs wegen Krankheit nicht einfach sang- und klanglos ausfallen lassen“, krächzt sie leise. Die 40-Jährige hat in den Garten hinterm Haus eingeladen. Kurz vor 18 Uhr stehen etwa zwei Handvoll Parteimitglieder um den Tisch. Viel mehr Gäste werden’s nicht mehr.

FDP angespannt vor dem Fernseher

Small Talk hier, Small Talk da, lächeln, Hände drücken: Lisa Walter, die FDP-Kandidatin, wirkt angespannt. Sie hat strapaziöse Wochen hinter sich und 80 Veranstaltungen geschrubbt. Alle Plätze im Gastraum des Hirschen in Grunbach sind besetzt. Auf der Leinwand ist Bettina Schausten vom ARD-Hauptstadtstudio zu sehen. Kühl und unnahbar wie immer spult sie ihren Text ab. Keiner hört sie. Noch haben sie den Ton nicht aufgedreht.

„Geil!“ - Gischtende Gefühle um 18 Uhr

Die Linke hört Radio

Fernsehen gibt’s nicht im Schwanen-Zimmer im ersten Stock? Und das Laptop steckt zusammen mit Udo Rauhut im Stau? Ein Radio tut’s auch bei der Linken, es ist ungefähr so groß wie ein respektables Handy, die Zimmerantenne dürfte das größte Teil am Nachrichtenübermittler sein. Als die erste Hochrechnung durch den Äther scheppert, schluckt Neudorfers Frau Claudia schwer am Kloß im Hals. Ihr Mann, der routinierte Politstratege, kritzelt auf Flyern aus dem Schwanen-Regal herum und stellt fest, dass wohl Sitze verloren gehen.

Revolutionsstimmung bei der AfD

Revolution liegt in der Luft um 17.58 Uhr bei der AfD: Während sich die vorne Sitzenden vor lauter Aufregung von den Stühlen erhoben haben, schrillt einer von hinten und ist kaum mehr zu beruhigen: „Hinhocka! I gang hoim! Was sen Ihr für Leut! Hinhocka jetzt! Egoisten seid ihr!“ Und falls ihn jetzt jemand „rausschmeißen“ wolle – „gerne“ werde er gehen! „Heilandzack“, er sehe ja gar nichts! Ein Glück, die 18-Uhr-Prognose stiftet Frieden: Jubel, Hohngelächter und „Geil!“-Rufe, als der CDU/CSU-Balken unter 33 Prozent verendet. Vergleichsweise moderat fällt der Applaus beim AfD-Ergebnis aus. „15 hab ich mindestens gerechnet“, murmelt einer. „Bissle wenig.“

Strahlende Lisa Walter

18 Uhr, keiner quatscht dazwischen, alle starren gebannt auf die Leinwand im Hirschen. Es ist, als ob alle gemeinsam den Atem anhalten. CDU – Verlust. SPD – Verlust. AfD – Platz drei. Und jetzt – die FDP zweistellig! Lisa Walter hält nichts mehr auf dem Stuhl. Sie strahlt übers ganze Gesicht. Später wird sie sagen, sie müsse jetzt ihren Mann trösten. Er ist CDU-Mitglied.

Union ohne Worte

Schockstarre: So ruhig war es selten bei einer Wahlparty der Unionisten. Als die Prognose über den Bildschirm von Schmieg’s Besen läuft, sind die CDU-Mitglieder sprachlos. Dass sie schlecht abschneiden würden, damit haben viele gerechnet. Dass es so dicke kommen würde, haben die wenigsten erwartet.

SPD: "Schwerer Tag für Deutschland"

Kein Kommentar ist auch ein Kommentar. Das Mienenspiel muss reichen. Sybille Mack schüttelt den Kopf. Sie könnte ins Tablet-Gerät, das vor ihr liegt, beißen. Von wegen „heute Sonntagsbraten“. Das AfD-Ergebnis ploppt auf – und Mack richtet ihre ersten Worte an die Runde: „Ganz schwarzer Tag für ganz Deutschland.“

Erleichterung bei den Grünen

Fast verpasst die kleine Grünen-Gruppe die erste Prognose: Auf dem kleinen TV-Gerät ist das Bild eingefroren. Bis zum Haus der Siebers in der Uhlandstraße führt kein Kabel und kein schnelles Internet. Das WLAN arbeitet schwer. Endlich setzen sich Bild und Ton wieder in Bewegung. Gerade rechtzeitig: „9,2 Prozent, das ist doch besser als die letzten Umfragen“, ruft Andrea Siebers Mann. Seine Erleichterung steckt an. Es beginnt der gemütliche Teil der grünen Gartenparty. Im Hintergrund spielen die Kinder im Sandkasten. Sie sind lauter als der Fernsehton.

Reinhauen - Bittere Worte um 18.30 Uhr

Die AfD. Die AfD. Die AfD. Sie ist das Thema schlechthin bei den Christdemokraten. Am Nachmittag kursierende Prognosen hatten gar Horrorzahlen von bis zu 18 Prozent signalisiert. Vor diesem Hintergrund erscheinen rund 13,5 für die zumindest in Teilen rechtsextreme Partei in einem beinahe sanften Licht nach dem Motto: „Schön, wenn der Schmerz nachlässt . . .“ Joachim Pfeiffer zieht derweil historische Parallelen: „Wir sind wieder da, wo wir 2009 waren.“ Auch damals war die CDU nach vier Jahren Großer Koalition eingebrochen. Nicht nur der SPD bekommt die GroKo schlecht. Und Pfeiffer muss jetzt wohl nach Jamaika reisen.

SPD reicht diesmal nicht das Messer

Martin Schulz sagt danke, Dank an die Wähler, Dank an die Helfer, Dank an alle, die an die SPD noch glauben, Schulz verspricht „wir werden in der nächsten Wahlperiode kämpfen“ – es ist der Moment, da sich bei Sybille Mack die Anspannung löst, vorbei der Wahlkampfkrampf, ausgestanden das Frieren am Infostand schon morgens um acht Uhr, Schluss mit der Anstrengung der fast 600 Hausbesuche: Sie steht auf und klatscht: „Er war der richtige Kandidat.“ Nein, bitte, sie will jetzt nicht Fehler benennen müssen. Die Genossen neigten früher oft zur Selbstzerfleischung – Mack will dazu nicht das Messer reichen.

Bauchschmerzen durch die AfD

Die AfD verursache ihr Bauchschmerzen, sagt Andrea Sieber, „wir Grünen sind gefordert, denen massiv entgegenzutreten.“ Und jetzt: anstoßen mit Rotkäppchensekt. Die Stimmung ist nicht enthusiastisch, aber gelöst: über neun Prozent – es hätte schlimmer kommen können.

Die Liberalen nicht wild auf's regieren

Im Grunbacher Hirschen schlägt sich Hartfrid Wolff die Hand gegen die Stirn, viele der Liberalen um den ehemaligen Bundestagsabgeordneten schütteln stumm die Köpfe: „Wir werden das Land verändern“, hat Alexander Gauland gerade geschnarrt, „wir werden sie jagen!“, hat er triumphal gedonnert – „unglaublich tragisch“, sagt Wolff, sei das Ergebnis der AfD. Immerhin, die Liberalen sind wieder im Bundestag – und offenbar gar nicht so wild aufs Regieren. Zuerst geht’s drum, liberale Inhalte umzusetzen, betonen sie ein ums andere Mal. Wenn sich das mittels Regierungsbeteiligung nicht umsetzen lässt – dann lieber nicht.

Trotz Erfolg: Pöbeln bei der AfD

„Schnapsdrossel“, höhnt einer von der AfD, als gegen 18.30 Uhr Martin Schulz auf der Leinwand erscheint. „Ich könnt dem Dummschwätzer eine reinhauen“, grummelt ein anderer. Und ein Dritter: Die Grünen? „Arschlöcher.“ Von „Demut“ vor der „Größe der Aufgabe“ hingegen spricht der Neu-Bundestagsabgeordnete Jürgen Braun. Möglichst rasch „arbeitsfähig“ müsse seine Fraktion nun werden. Unter anderem gilt es, ein Wahlkreisbüro zu eröffnen. Leicht wird das nicht. Viele potenzielle Vermieter winken ab, sagt Braun, sie fänden es „ein bisschen gefährlich“, der AfD Obdach zu geben. Womöglich könnten ja Steine fliegen oder Farbbeutel. „Wir werden Räumlichkeiten im ersten oder zweiten Stock suchen. Nicht Parterre.“

Neudorfer (Linke) durch nichts zu erschüttern

So hadern und zagen die einen, so feiern die anderen – der Linke Reinhard Neudorfer indes, seit Jahrzehnten ans Verlieren gewohnt und durch nichts mehr zu erschüttern, analysiert die Lage mit gewohnt grimmigem Humor. In aller Kürze, die Welt, wie der Linke sie sieht: „Zwei Rechts-Außen“ entsenden wir Waiblinger jetzt aus Baden-Württemberg in den Bundestag, „den Pfeiffer und den Braun“.