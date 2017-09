Bundestagswahl 2017 Fünf Fragen zur Flüchtlingspolitik

Joachim Pfeiffer, CDU

Sybille Mack, SPD

Andrea Sieber, Bündnis 90 / Die Grünen

Lisa Walter, FDP

Reinhard Neudorfer, Die Linke

Jürgen Braun, AfD

Joachim Pfeiffer, CDU

Brauchen wir ein Zuwanderungsgesetz? Wenn ja, was soll es regeln?

Aus meiner Sicht zuerst Änderung des Asylrechts (Gnadenrecht des Staates statt Individualrecht auf Asyl), dann macht ein Zuwanderungsgesetz für benötigte Fachkräfte Sinn.

Brauchen wir eine deutsche „Leitkultur“? Wenn ja, was ist das für Sie?

Ja, Multikulti im Sinne von „jeder macht, was er will“ ist ein Irrweg: deutsche Leitkultur vereint uns in Sprache, Identität und christlicher Tradition. Gilt für alle, die hier leben; nötig für Zusammenwachsen.

Kriminelle abschieben auch in Kriegs- und Krisenländer?

Ja! Straftäter missbrauchen Gastrecht und Willkommenskultur; sie haben ihre Aufenthaltsberechtigung verwirkt und sind sofort ohne Ausnahmen abzuschieben.

Wie lässt sich Integration verbessern?

Prinzip fördern und fordern: Sprachkurse und Angebotsberatung sind Pflicht, bei Weigerung: Leistungsentzug. Eingliederung in Arbeitsmarkt, soziales und kulturelles Leben vor Ort.

Bitte konkret: Ihre Ideen, Fluchtursachen zu bekämpfen?

Erste Priorität: Für Sicherheit in Herkunftsländern sorgen als Voraussetzung für Wohlstand und Wachstum. Dann: In Bildung, Rechtsstaatlichkeit, Landwirtschaft und Klimaschutz investieren.

Sybille Mack, SPD

Brauchen wir ein Zuwanderungsgesetz? Wenn ja, was soll es regeln?

Ja, mit einem Punktesystem für Abschlüsse, Berufserfahrung, Sprachkenntnisse, Alter und Integrationsfähigkeit. Qualifikationen und Jobangebot ermöglichen Einwanderung.

Brauchen wir eine deutsche „Leitkultur“? Wenn ja, was ist das für Sie?

Vor allem die ersten 20 Artikel des GG bilden die demokratische, freiheitliche Leitkultur in Deutschland, wie wir uns begegnen und unser Zusammenleben gestalten wollen.

Kriminelle abschieben auch in Kriegs- und Krisenländer?

Ausländerinnen und Ausländer, die schwere Straftaten begehen, sollen nach Verbüßung ihrer Strafe unverzüglich abgeschoben werden.

Wie lässt sich Integration verbessern?

Teilhabe ist Grundvoraussetzung, sowie berufsbezogene Sprachförderung, Kita-Besuch für alle Kinder, bessere Anerkennung von Bildungsabschlüssen und vieles mehr.

Bitte konkret: Ihre Ideen, Fluchtursachen zu bekämpfen?

Wir müssen vor Ort ansetzen. Bedarfsorientierte, regional differenzierte Maßnahmen aus dem Instrumentenkasten der Entwicklungspolitik sind am wirkungsvollsten.

Andrea Sieber, Bündnis 90 / Die Grünen

Brauchen wir ein Zuwanderungsgesetz? Wenn ja, was soll es regeln?

Über ein Einwanderungsgesetz könnten wir Fachkräften ein Aufenthaltsrecht ermöglichen und damit eine Einwanderungsquote mit Punktesystem schaffen.

Brauchen wir eine deutsche „Leitkultur“? Wenn ja, was ist das für Sie?

Grundlage unseres Zusammenlebens bildet das Grundgesetz. Da braucht es keine diffuse „Leitkultur“, die bestimmt, wer dazu gehört und wer nicht.

Kriminelle abschieben auch in Kriegs- und Krisenländer?

Gerade in Krisenländer sollten Abschiebungen umfassend je nach Einzelfall geprüft werden. Bei schweren strafrechtlichen Vergehen halte ich Abschiebungen aber für notwendig.

Wie lässt sich Integration verbessern?

Der Aufenthaltsstatus darf nicht länger über die Integration entscheiden. Integrationsangebote sollten von Anfang an für alle Schutzsuchenden geöffnet werden.

Bitte konkret: Ihre Ideen, Fluchtursachen zu bekämpfen?

Es braucht strukturelle Veränderungen in Handel, Landwirtschaft, Energie, Fischerei, Außenpolitik und Klimaschutz. Nur so schaffen wir Perspektiven für die Menschen in ihren Heimatländern.

Lisa Walter, FDP

Brauchen wir ein Zuwanderungsgesetz? Wenn ja, was soll es regeln?

Ja, dabei ist zwischen politisch Verfolgten, Kriegsflüchtlingen und Einwanderern zu unterscheiden. Einwanderung ist nach klaren Regeln zu steuern.

Brauchen wir eine deutsche „Leitkultur“? Wenn ja, was ist das für Sie?

Ja, im Sinne einer Orientierung an Verhaltensweisen, die uns wichtig sind und z.B. in unserem Grundgesetz oder in unserer Landesverfassung verankert sind.

Kriminelle abschieben auch in Kriegs- und Krisenländer?

Wer hier kriminell wird, hat sein Gastrecht verwirkt. Abgeschoben werden sollte auf der Grundlage der Lageberichte des Auswärtigen Amtes.

Wie lässt sich Integration verbessern?

Neben dem direkten Erlernen der Sprache ist Getto-Bildung zu vermeiden. Nachhaltige Integration erfolgt über den Arbeitsplatz, hier muss der Staat vereinfachte Regeln anbieten.

Bitte konkret: Ihre Ideen, Fluchtursachen zu bekämpfen?

Effektiver Schutz der EU-Außengrenzen, weniger Sozialleistungen für Flüchtlinge, dafür Unterstützung in den Krisenländern.

Reinhard Neudorfer, Die Linke

Brauchen wir ein Zuwanderungsgesetz? Wenn ja, was soll es regeln?

Ja, aber nicht anstatt Asylrecht. Humanitäre Maßstäbe sollen gelten, nicht Profitinteressen unserer Industrie; kein „brain drain“.

Brauchen wir eine deutsche „Leitkultur“? Wenn ja, was ist das für Sie?

Das Grundgesetz ist die Leitkultur, der Rest nur (manchmal nette) Tradition. Im übrigen mag ich Retsina, Tiramisu und Tapas.

Kriminelle abschieben auch in Kriegs- und Krisenländer?

Welche Art kriminell? Bei Mord/Vergewaltigung würde ich nicht am Abschiebe-Flughafen Sitzblockade machen. Sonst schon.

Wie lässt sich Integration verbessern?

Mehr Sprachkurse, Qualifikationen anerkennen, Selbstorganisation fördern, Sport hilft, Ehrenamtliche stärken, rassistische AfD bekämpfen!

Bitte konkret: Ihre Ideen, Fluchtursachen zu bekämpfen?

Kein Rüstungsexport, andere Außenhandelspolitik, höhere und andere Entwicklungshilfe, kein Landgrabbing, Klimawandel stoppen.

Jürgen Braun, AfD

Brauchen wir ein Zuwanderungsgesetz? Wenn ja, was soll es regeln?

Ja. Punktesystem nur für besser Qualifizierte nach kanadischem und australischem Vorbild. Kein Weg mehr ins Sozialsystem durch Asylmissbrauch.

Brauchen wir eine deutsche „Leitkultur“? Wenn ja, was ist das für Sie?

Ja, wir brauchen eine deutsche Leitkultur. Es gelten unsere traditionell-freiheitlichen Regeln und nicht zum Beispiel die islamische Scharia.

Kriminelle abschieben auch in Kriegs- und Krisenländer?

Ja. Es ist dringend notwendig, keinerlei Kriminalität hinzunehmen. Unsere Politiker haben bisher viel zu viel Verständnis für Straftaten.

Wie lässt sich Integration verbessern?

Indem die Zahl der Zuwanderer drastisch reduziert wird. So haben die ganz wenigen für die Integration Geeigneten deutlich bessere Chancen.

Bitte konkret: Ihre Ideen, Fluchtursachen zu bekämpfen?

Gezielte Hilfen in den Herkunftsländern. Endlich wirksame Grenzkontrollen und Zurückbringen der Migranten zum Beispiel in die Länder Nordafrikas.