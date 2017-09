Bundestagswahl 2017 Kandidatenporträt Joachim Pfeiffer, CDU

Von mittags bis spät abends Wahlkampftermine: zuerst ein Unternehmergespräch in Schorndorf; dann in Waiblingen je eine Veranstaltung zur kinderärztlichen Versorgung und über Zeitarbeit, hinterher noch ein Treffen mit der muslimischen Religionsgemeinschaft Ahmadiyya. Der im April 50 Jahre alt gewordene Joachim Pfeiffer könnte es sich leichter machen. „Voller Energie für unser Land“ ist auf das Pfeiffer-Mobil gedruckt, dem Kleinbus, in dem sich der unermüdliche Wahlkämpfer Tag für Tag von Ort zu Ort chauffieren lässt.

„Ich hab’ Sie mal angeschrieben und Sie haben auch gleich geantwortet“

Bei der letzten Wahl 2013 holte Pfeiffer satte 51,5 Prozent der Erststimmen. Sein erneuter Einzug in den Deutschen Bundestag ist da so gut wie sicher. Und trotzdem: Der Mann schont sich nicht, rackert sich ab.

Im Parlament ist der gelernte Diplom-Kaufmann Wirtschafts- und energiepolitischer Sprecher der CDU/CSU-Fraktion. Vertrautes Terrain also das Unternehmergespräch im seit drei Generationen familiengeführten Kaufhaus Bantel in Schorndorf. „Ich hab’ Sie mal angeschrieben, und Sie haben auch gleich geantwortet“, lobt Seniorchef Horst Bantel gleich zu Beginn den Berliner Volksvertreter. Da ist also jemand verlässlich ansprechbar für Anliegen in seinem Heimatwahlkreis.

Es geht um die Lebensqualität

„Im Handel gibt es derzeit große Umbrüche“, weiß Pfeiffer. Da gibt es die inhabergeführten Geschäfte und die großen Ketten. Die Bantels heben hervor, wie diese sich weit weniger mit ihren Standorten identifizieren als der ortsverbundene Einzelhandel. Deutlich wird, Wirtschaft und Handel sind auch ein Faktor der Kultur. Es geht um die Lebensqualität der von Verödung bedrohten Innenstädte. Da gibt es den Sog der Metropole Stuttgart und den Online-Handel, der den traditionellen Geschäften zusetzt. „Eine Herausforderung“, erklärt Claudia Maurer-Bantel, „wir müssen mehr tun, die Kunden zu uns zu bringen. Nur den Laden aufschließen genügt nicht.“ Aber „man muss auch nicht auf jeden Zug aufspringen“, findet Seniorchef Horst Bantel.

Pfeiffer fragt nach, wie viele Mitarbeiter das Haus beschäftigt. Es sind 120. „Die Kunden sind informiert, da müssen unsere Mitarbeiter noch besser informiert sein“, erklärt Maurer-Bantel. Ärgerlich sei dann aber, wenn die Kunden sich hier ausführlich beraten lassen und dann billiger woanders einkaufen.

Es geht im Gespräch um die Schwierigkeiten, überhaupt qualifizierte Mitarbeiter zu bekommen, um Flexibilität bei längeren Arbeitszeiten, um die Beschäftigung älterer Mitarbeiter. Pfeiffer beklagt die „vielen bürokratischen Auflagen“, die es in Deutschland gebe. „Aber auch bei uns in der CDU gibt es Sozialismen. Es kommt deshalb auf die nächste Koalition an.“

Thema Sonntagsarbeit ist Länderkompetenz

Das Thema Sonntagsarbeit sei schwierig, denn „das ist Länderkompetenz“. Doch davon sind die Bantels eh’ keine Freunde. Sie haben nur an einem der drei im Jahr erlaubten Sonntage geöffnet. „Meiner Meinung nach liegt da kein Segen drauf, wenn wir da mitmachen“, meint Christina Bantel-Wild, ganz schwäbischer Mittelstand mit noch einem christlichen Selbstverständnis.

Immer wieder führt Joachim Pfeiffer Gesetzesinitiativen der Union zugunsten von Handel und Wirtschaft an, die mal entweder vom Koalitionspartner, vom die Länderinteressen vertretenden Bundesrat oder von einer Gewerkschaft wie Verdi blockiert, abgelehnt oder verwässert wurden. Und da hat man auf einmal das starke Gefühl, dass in diesem Gespräch wie beiläufig etwas Wichtiges aus dem Maschinenraum unserer Demokratie zu lernen ist.

Verhandlungen und Kompromisse

Man mag die Beharrungskräfte gegenüber durchgreifenden Reformen in unseren Institutionen bedauern. Man kann sie aber auch als das eigentliche Wesen und damit Glück unserer Demokratie begrüßen: Hier müssen Dinge verhandelt werden, hier muss um Kompromisse gerungen werden, hier werden Interessen ausgeglichen und es wird nicht durchmarschiert. Bei aller Ungeduld und Schärfe gegenüber Haltungen des politischen Gegners, die Pfeiffer immer wieder aufblitzen lässt: Er weiß das. So sieht Demokratie eben aus.

„Ein gewaltiger Schritt im Kampf gegen die Bürokratie“

Umso mehr freut auch er sich, wenn mal etwas richtig in seinem Sinne geklappt hat. So wie der Beschluss des Bundestages im April über die Anhebung der Abschreibungsgrenze für geringfügige Wirtschaftsgüter von 410 auf 800 Euro. „Ein gewaltiger Schritt nach vorn im Kampf gegen die Bürokratie“, schrieb er dazu in einer Pressemitteilung. „Das kann ich mir auf die Fahnen schreiben“, erklärt er den Bantels, die diese Änderung denn auch dankend begrüßten. Skeptisch äußerte sich Horst Bantel indes über die Privatisierung von Autobahnen. Pfeiffer: „Es gibt so viel privates Geld, wenn wir es mobilisieren können für öffentliche Infrastruktur - oder auch den Bau von Schulen - warum nicht? Es kommt darauf an, wie man es macht.“

Stichwort Qatar

Während der Fahrt zum nächsten Termin ein Riesensprung vom überschaubaren heimischen Wahlkreis in die große internationale Politik. Stichwort Qatar. Was, Herr Pfeiffer, eskalierte da vor einigen Wochen zwischen diesem Emirat am Persischen Golf und Saudi-Arabien? Die Antwort ist kein Problem für den bestens vernetzten Parlamentarier. „Ich war mehrfach dort.“ Es gebe dort erhebliche deutsche Wirtschaftsinteressen. „Die Deutsche Bahn baut dort eine U-Bahn“, erklärt Pfeiffer und man staunt. Er habe sofort mit dem jetzigen saudischen Bildungs- und Informationsminister, den er gut kenne, persönlich gesprochen. Und der versicherte ihm, dass es eine militärische Aktion nicht geben werde.

Etwa 30-mal jährlich, überschlägt Pfeiffer, sei er auf Auslandsreisen. Als Ministerbegleitung, als Mitglied der Atlantikbrücke in den USA, oder oft in Brüssel.

Warum er sich das antut? „Weil es interessant ist. Und weil man was bewegen kann.“