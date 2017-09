Bundestagswahl 2017 Kandidatenporträt Reinhard Neudorfer, die Linke

Neudorfer, ein Schlachtross des politischen Engagements, ist mittlerweile 70. Da muss man sich nicht verstellen. Er geht auch freizügig mit seiner Vergangenheit um, er war ja mal bei der DKP. Speziell bei den organisierten Linken der 70er Jahre galt die Frauenfrage nur als Nebenwiderspruch. Erst müsse der Gegensatz von Kapital und Arbeit aufgelöst werden. Andererseits aber darf die Frauenbewegung wohl als der mächtigste Arm des gesellschaftlichen Aufbruchs Ende der 60er Jahre gelten. Bei der Linken ist er so weit angekommen.

Frauen beim Ortsverein-Treffen

Dabei mag’s Zufall sein, dass bei diesem Ortsverein-Treffen mit dem Beamer zwei Fernseh-Statements an die Leinwand geworfen werden – beide von Frauen. Erst das Sommerinterview des ZDF mit Sarah Wagenknecht. Dann eine Endspurt-Rede von Katja Kipping, die an einer anderen Frau, an Andrea Nahles, kein gutes Haar lässt. Nahles, die SPD-Sozialministerin, habe die dupfengleiche Linie gefahren wie ihre Vorgängerin Ursula von der Leyen: keine Gnade gegenüber Hartz-4-Beziehern. Da ist er wieder, der Hauptgegner der Linken. Es handelt sich um so was wie enttäuschte Liebe. Die SPD will nicht mit ins Bett.

Sportabzeichen in Silber

Der Film endet, Reinhard Neudorfer hat jetzt die Runde für sich. Der 70-Jährige ist wach, pflegt eine innerparteiliche Diskussionskultur, kann gewinnend sein. Er ist einfach fit. Hernach, beim bunten Teil, wird er erzählen, dass er mal wieder das Sportabzeichen in Silber seinem Schweinehund abgetrotzt hat. Laufen kann er vor allem. Und dass ihn die Versammelten der DGB-Gewerkschaften jüngst gewählt haben. Zum Kreisvorsitzenden. Er konnte sich mal wieder nicht wehren. Schickt aber gleich hintendrein: „Ein Repräsentationsamt“.

Rede über vieles, was schiefläuft auf der Welt

Neudorfer also nimmt die Kipping-Rede auf. Er hat da was rausgehört, was andere an sich vorbeirauschen ließen. Kipping fordert einen Volksentscheid über die Atomwaffen hier im Land. Über das Arsenal der USA. Neudorfer steigt ein: „Das war mir neu, das steht noch nicht im Wahlprogramm“.

Es schließt sich an ein Parforceritt durch vieles, was schiefläuft auf der Welt. Da brüsten sich die Deutschen, endlich mal an die Richtigen Waffen geliefert zu haben. An die Kurden im Irak, an die Barsani-Truppe. Eine undurchsichtige Großfamilie, die gar nicht besonders tapfer kämpft gegen den IS. Wenn schon, ist man sich in der Runde einig, dann müsste man die YPG in Syrien unterstützen, die Kurden, die der PKK nahestehen und zuletzt einen Korridor für die Jesiden freigekämpft haben. Die Fortschrittlichkeit der YPG zeigt sich für Neudorfer eben auch am Frauenbataillon.

Neudorfer hat Humor

In diesem Moment tritt er wieder als Erklärer und Übersetzer der Weltpolitik auf. Männer tun das gerne, sie erklären dann anderen die Welt. Bei Neudorfer ist das gut auszuhalten. Weil: Da hat einer Humor. Eine leider sehr unterschätzte Produktivkraft in der Politik. Bei der Waiblinger Linken geht man zum Lachen endlich mal nicht in den Keller. Sondern in den ersten Stock in einen luftigen Gruppenraum. Neudorfer im Element: Der IS habe ja eine „dämliche Ideologie“. Und just die kämpfenden Frauen seien gefürchtet bei den Gotteskriegern. „Weil, wenn einer von Frauen getötet wird, dann kommt der nicht ins Paradies.“ Frauen an die Front. Unvergesslich bleibt seine Antwort auf unsere Samstagsfrage zur Militärpolitik: „Die Bundeswehr hat kein Problem, sie ist das Problem.“

Altkommunisten: Versteinert und hart

Immer noch wird ja gerne unterschieden zwischen Linke West und Linke Ost. Die im Osten seien die pragmatischen, die Realos, die ja auch Regierungsverantwortung übernehmen. Derweil im Westen die Altkommunisten sitzen würden, versteinert und hart.

Linke soll etwas tun für ihr Land

Diese Erzählung trifft auf Reinhard Neudorfer nicht zu. Definitiv nicht. Da wird er dann grundsätzlich, der Spaß hört auf. Er hat noch was vor mit der Linken. Sie soll etwas tun für das Land. Da ist er konstruktiv, der West-Realo. Also sagt er: „Es ist falsch, SPD und die Grünen als den Hauptgegner zu sehen. Manche neigen dazu, ich finde das falsch.“

Mit dem Mietauto zu Wahlkampfveranstaltungen

Derzeit schickt er sich selbst Tag für Tag, Abend für Abend auf Podiumsdiskussionen und an Stände. Es geht mit dem Mietauto nach Vorderhundsberg zur Landjugend und in die Manufaktur zum Schlagabtausch mit Joachim Pfeiffer über den Nordostring. Neudorfer ist dabei das lernende System und nicht der ideologische Block. Auch wenn es Linken-Anhänger jetzt nicht gerne lesen. Aber er kommt dabei just zu solchen Erkenntnissen: „Das Rumhacken auf der AfD hat denen noch keinen Wähler abspenstig gemacht.“

Reinhard Neudorfer: „Die Bundeswehr hat kein Problem, sie ist das Problem."