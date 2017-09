Bundestagswahl 2017 Kandidatenporträt Sybille Mack, SPD

Der Spitzenkandidat kommt. Martin Schulz ist auf seiner Ochsentour durchs ganze Land auf dem Böblinger Marktplatz angekommen. Ein Truck der Berliner SPD-Zentrale lieferte die abgestufte Tribüne mit dem vorgelagerten Podest für den Redner. Die Landes-SPD hat alle Kandidaten aus den Wahlkreisen der Region eingeladen, sie können sich auch präsentieren.

Chancengerechtigkeit statt Gebühren

Sybille Mack sitzt jetzt in der zweiten Reihe. Martin Schulz zeigt sich hier, auf dieser Bühne, um mindestens eine (soziale) Klasse verbessert im Vergleich zum Duell-Duett mit Merkel. Er hat die Zeit, er hat das Podium, um endlich mal nicht nur Stich- und Schlagworte ins Auditorium zu werfen, sondern um zu großen und kleinen Erzählungen auszuholen. Schulz als Rhetor. Wie es denn sein könne, dass man ausgerechnet die mit Gebühren und Kosten belastet, die den Fortbestand Deutschlands sichern, fragt er suggestiv in die Menge. Die Eltern mit ihren Kindern. Also weg mit der Kindergartengebühr, mit der Studiengebühr. Her mit wahrer Chancengerechtigkeit bei Erziehung und Bildung.

Da spricht einer aus ihrem Herzen

Sybille Mack, eine ziemlich kontrollierte Person, führt in der Pointen-Pause wieder die Hände zusammen für den Applaus. Jetzt freilich über dem Kopf gehoben.

Hernach sagt sie: Ja, das ist für sie „ein ganz großes Thema“. Da hat ihr, der Kandidatin im Waiblinger Wahlkreis, der Großkandidat mal so richtig aus dem Herzen gesprochen. Aus ihrer SPD-Seele auch.

Es ist nicht so, dass Sybille Mack zu diesem Mantra der richtig verstandenen Sozialdemokratie groß eine eigene Erzählung beisteuern könnte, im biografischen Sinn. Ihre Eltern, Vater Beamter, Mutter mit dreiviertels Medizinstudium, erwarteten geradezu, dass sie studiert. Sie aber machte erst einmal eine Lehre als Textilkauffrau. Hat dann aber später gesehen, dass mehr in ihr steckt.

Mack leitet Volkshochschule

Ja, sie hatte die Power, sich nochmals hinzusetzen. Obwohl die zwei eigenen Mädchen ihre Rechte forderten. Also BWL-Studium an der Berufsakademie mit dem Schwerpunkt Dienstleistungsmanagement für Non-Profit-Organisationen. Da passt ihre jetzige Berufung, die nicht nur ein Beruf ist: Leitung einer Volkshochschule, die in Winnenden. Betreten hat sie ein ursozialdemokratisches Feld: Bildung für alle. Lernen lebenslang. Ihre Erzählung ist die, dass sie das anderen möglich machen will. Dass sie alles tut, um Chancengerechtigkeit doch noch herzustellen. Ihre Mutter hatte damals noch das Studium abgebrochen, als die Kinder kamen. Das kann sich heute diese Gesellschaft fürwahr nicht mehr leisten. Kindergarten und Schule müssen verlässlich sein, einen Ganztagsbetrieb haben, fordert der Kandidat. Und niemand darf dafür was zahlen müssen.

Wohnraum und Rente

Das ist das Thema der Kandidatin schlechthin. Und da ist sie vollkommen bei ihrer Partei, die von Sybille Mack wiederum spät erwählt worden ist. Sie ist ja weder das Kind eines Arbeiters noch eines Kleinbürgers, SPD-nah war da nichts per Herkunft.

Es gibt da noch zwei andere Themen, schiebt sie nach. Bezahlbarer Wohnraum, gerade hier im höchstpreisigen Stuttgarter Raum. Und: Was ist mit den Frauen, die vom Rentenberater erklärt bekommen, wie wenig sie zu erwarten haben. Der Staat muss aufstocken, und mit dem Betrag geht es dann in die Altersarmut.

Dies sind sehr wohl die Themen, die ihr jetzt bei der Tour immer wieder begegnen, sagt sie. Bei den Ständen auf den Marktplätzen im Wahlkreis wird danach gefragt, aber auch bei den Hausbesuchen, die sie immer wieder macht.

Mietpreisbremse komme mit Schulz

Menschen, die für eine Partei werben, werden mehr und mehr angemistet. Da heißt es: Man könne wählen, wen man will, hernach wird eh nichts eingehalten. Der Großkandidat Schulz hat in Böblingen den Wählern versprochen, mit ihm komme „die verschärfte Mietpreisbremse.“ Sybille Mack, und jetzt kommt eine Erzählung mit hartem Kern aus aktuellen Zeit, kann da wenigstens aus ihrer eigenen politischen Praxis sprechen. Das hat dann ein anderes Gewicht. Die SPD in Fellbach habe es doch versucht, spricht die stellvertretende Franktionsvorsitzende. Nämlich mit einer Forderung, bei jedem Neubauprojekt eine massive Quote für Sozialwohnungen zu verlangen. In der SPD-Stadt München ist das schon lange Praxis, wenn auch immer noch viel zu wenig durchschlagend. Sie lupft die Schultern. Die Mehrheit im Rat gab es nicht her.

Nein, sie ist keine in der Wolle gefärbte Sozialdemokratin. Das Gefühl sagt ihr beim politischen Bekenntnis nicht so viel. Auch wenn sie sich hernach, nach dem Schulz-Auftritt, bewegt zeigt: „Live erlebt gibt das nochmals richtig Motivation.“

Strukturen der SPD tragen

2004 kam sie zur Kommunalpolitik, weil sich die Immerschon-Fellbächerin angesprochen fühlte durch die Initiative „Unsere Stadt braucht Frauen“. Da aber musste sie ihre Abschlussarbeit noch schreiben. 2009 passte es dann, auf der Nachrückerliste in den Rat mit dem SPD-Ticket.

Jetzt tut sie sich die Ochsentour an. Für die Partei. Nein für die wichtige Sache mehr Gerechtigkeit. Aber sie spricht doch auch von einer gewissen Dankbarkeit gegenüber der Partei. Die Strukturen der SPD, die würden ja tragen.

Mack beim Erzählen wahrhaftig

Aber das Gefühl, es richtig gemacht zu haben mit dieser Kandidatur, die verspürte sie indes nicht nur während der starken Rede von Schulz im Frühjahr auf dem Bundesparteitag. Da hat sie ihre eigenen Motivationsmomente.

Auch so eine Erzählung: Ein Stand der örtlichen Partei auf dem Marktplatz. Es ist zugig, wie meist, die Zugkraft aber fehlt, wer will sich gern anquatschen lassen. Da kommt eine Frau von der Bäckerei nebenan auf sie zu. Sagt: Bei so viel Einsatz braucht man auch Stärkung und überreicht eine Brezel. Sybille Mack ist beim Erzählen wahrhaftig, womöglich zu wahrhaftig. Sie schickt sofort hintendrein: Gut, sie kauft dort ja auch immer wieder mal ein.

Das Gefühl, für die richtige Sache zu kämpfen, ist da: „Das hat jetzt nichts mit Politik zu tun, aber das ist doch Wertschätzung. Das braucht man.“ Dafür kämpft sie.