Bundestagswahl 2017 Kubicki auf Wahlkampftour in Geradtstetten

Die Grünen, sagt Wolfgang Kubicki in der Geradstettener Wilhelm-Enssle-Halle, hätten gelernt, seit sie mit der FDP Schleswig-Holstein regieren. Die FDP sei somit „pädagogisch wertvoll“. Und damit wirke die FDP also, selbst wenn sie nicht im Bundesparlament sitze, „wie wird das erst dann, wenn wir wieder drin sind?“

Wolfgang Kubicki ist auf Wahlkampftour für die FDP. Und damit auch als „Zugpferd“, wie der 1. Vorsitzende der Remshaldener FDP Jürgen Schulte sagte, für Lisa Walter zugange. Lisa Walter ist die FDP-Kandidatin des Wahlkreises Waiblingen. Ihre Themen sind „Bürokratie-Abbau“, „junge Familien“ und die Misere, in der die Hebammen stecken. Sie ist 30 Jahre alt, hat eine Tochter, ist Bankkauffrau, studierte BWL und ist im Wahlkreis geboren. „Unsere Lisa“ sagt Jürgen Schulte.

Die beliebten Spitzen gönnt Kubicki seinem Publikum erst später

„Unsere Lisa“ weiß wohl ums rhetorische Talent des Wolfgang Kubicki, der allerdings ungewohnt ruhig in seine Rede einsteigt. Die beliebten Spitzen gegen die politischen Widersacher, gezielt gesetzt und intellektuell ausgefeilt, gönnt er seinem Publikum erst, nachdem er terroristische Anschläge wie die in Barcelona oder Berlin, die Vorratsdatenspeicherung, die Flüchtlingsmisere, das fehlende Zuwanderungsgesetz, den Staatstrojaner und das europäische FBI abgearbeitet hat. „Wir hätten Berlin nicht erleben müssen“, sagt Wolfgang Kubicki. Und zwar nur aufgrund der Basis der Gesetze, die wir schon haben. Überwacht werden müssten Gefährder und nicht alle. Frankreich sei der Beweis dafür, dass die vollständige Vorratsdatenspeicherung Anschläge nicht verhindere; in London gebe es die umfassendste Kameraüberwachung, die man sich vorstellen könne. Und trotzdem schlügen die Attentäter zu. Ständig neue Gesetze, sagt Kubicki, sind völlig sinnlos. Vor allem, wenn die alten schon nicht angewendet werden. „Wir brauchen nicht mehr Gesetze, sondern mehr Menschen“, sagt Kubicki. Vor allem denkt er da an Polizei.

34 Millionen für die Instandsetzung von Schulgebäuden

Auch für die Schulen will Kubicki mehr: 34 Millionen, um die Gebäude wieder instandzusetzen. Tablets statt Kreidetafeln. Und 1000 Euro pro Schüler und Schuljahr für die Chancengleichheit am Start. Zum Beispiel für ein gesichert gleiches Sprachniveau. Das, sagt er, sei Staatsaufgabe. Ob die Kinder dann irgendwann später studieren oder nach weniger Schuljahren eine Lehre machen, das ist Privatsache. „Wir müssen die Kinder nehmen, wie sie sind.“ Und nicht jeder müsse zum Abi.

Kubicki: Windenergie macht in Baden-Württemberg keinen Sinn

Und wie steht Wolfgang Kubicki zum Umweltschutz? Was ist richtig und was ist falsch, fragt er. Und wer entscheidet das? Und nimmt den aktuellen Dieselskandal aufs Korn. Vor Jahren sei den Menschen der Diesel als umweltfreundlichste Variante des Individualverkehrs schmackhaft gemacht worden. Heute erfülle diese Funktion das E-Auto. Das aber sei, sagt Kubicki, eine Umweltkatastrophe. Und Stuttgart, das unter Feinstaub zum Erliegen komme, könnte sich das E-Auto gerade an den Hut stecken. Denn nur 7 Prozent des Feinstaubs gehe auf Kosten der Dieselei. Ein großer Teil des Rests aber auf Kosten von Reifen und Bremsen. Die aber hätten die E-Autos auch. Und Windenergie übrigens mache hier in Baden-Württemberg ökologisch und ökonomisch keinen Sinn. Windenergie solle dort produziert werden, wo es preiswert ist. Und dort hinverkauft werden, wo sie gebraucht wird. Und damit nicht ganz Deutschland in Stauseen versinkt, die die Energie des Windes als Wasserkraft speichern, wenn sie gerade nicht gebraucht wird, „brauchen wir eine verstärkte Entwicklung von Speichermedien“.

„Ich wähle FDP“, sagte Kubicki zum Schluss. Sein Publikum brauche ja keine Wahlempfehlung, das sei intelligent genug.