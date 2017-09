Bundestagswahl 2017 Podiumsdiskussion der Diakonie Stetten

Bundesteilhabegesetz, Inklusion, Eingliederungshilfen, Einwanderungsgesetz, Legislaturperiode: Komplizierte Worte fallen bei der Diskussion in den Remstal-Werkstätten, zu der die Diakonie geladen hat. Menschen mit Behinderungen sollen sich ein Bild von der Politik und ihren Abgeordneten machen können.

"Wir sind alle Könige"

Der Speisesaal ist voll besetzt. „Wir wollen zeigen, dass Demokratie nicht nur im Fernsehen stattfindet“, sagt eingangs Vorstandsvorsitzender Rainer Hinzen. Demokratie lebe davon, dass diskutiert wird und die Argumente bedacht werden.

Diskussionsteilnehmer auf dem Podium sind Salahdin Koban (CDU), Andrea Sieber (Grüne), Sybille Mack (SPD) und Reinhard Neudorfer (Linke), moderiert von Politikwissenschaftler Jürgen Lutz, der unter dem beifälligen Gemurmel seiner Zuhörer seinen Job so erklärt: „Ich versuche zu verstehen, was die Damen und Herren machen.“ Was Politiker machen, das wollen vermutlich nicht nur im Saal viele verstehen, eine Vorstellung herrscht indes bereits über die Frage, was Demokratie bedeutet.

„Volksherrschaft“, sagt einer, und Lutz gibt ihm recht: „Wir haben keinen König. Wir sind alle Könige.“ Aber warum braucht es in der Politik Abgeordnete wie im Werkstatt-Rat? „Weil wir nicht alles entscheiden können“, sagte einer. Und warum sollte jeder zur Wahl gehen? Weil man sich sonst danach nicht beschweren könne, sagt eine Zuhörerin pragmatisch. „Man kann mitbestimmen“, ergänzt ein anderer.

Alle sind für Inklusion

Für Mitbestimmung und Teilhabe sprechen sich auch die Kandidaten aus. Salahdin Koban, der stellvertretend für Joachim Pfeiffer auf dem Podium steht, verweist auf das christliche Menschenbild der CDU und dass vor Gott alle Menschen gleich seien. Seine Partei habe das Thema aufgebracht, wobei das Bundesteilhabegesetz erst der Anfang sei. Inklusion müsse selbstverständlich werden, fordert Sybille Mack.

Die SPD wolle Arbeitgeber bei der Einstellung behinderter Menschen unterstützen, so dass diese Arbeit finden. Noch viel zu tun ist nach Ansicht Andrea Siebers. Der Freibetrag beim Vermögen wurde von 26 000 auf 27 600 Euro erhöht. Ab 2020 soll die Grenze bei 50 000 Euro liegen.

Zu wenig, findet sie: „Wir hätten uns weitgehendere Ergebnisse gewünscht.“ Die Selbstbestimmung der Menschen müsse stärker gefördert werden, Behinderte müssten sich in den Städten barrierefrei bewegen können. Das alles habe die SPD auch auf dem Plan, bemerkt Sybille Mack eilig. „Fast alle sind für Inklusion, manchmal aber auch für Kosteneinsparung“, glaubt Reinhard Neudorfer. Argumente allein reichten oft nicht. Um etwas zu erreichen, brauche es Druck.

Dass es beim Bundesteilhabegesetz nicht nur um eine bessere Inklusion, sondern auch um Kostensenkung geht, moniert Rainer Hinzen: „Wo stehen Sie da?“ „Das widerspricht sich nicht“, findet Salahdin Koban. Jetzt müssten aber erst Resultate abgewartet werden. Menschen im Vordergrund sehen, das Geld aber im Auge behalten, ist der richtige Weg für Sybille Mack. Kürzungen lehnten alle Teilnehmer ab. „Es ist genug Geld da“, glaubt Reinhard Neudorfer.

„Mehr Lohn wäre schöner“

Das Thema Geld treibt auch viele im Publikum um. „Warum verdienen die Menschen hier so wenig?“, fragt ein Zuhörer. Was am Ende übrig bleibt, werde verteilt, erklärt Vorstandschef Hinzen, kann damit aber nicht recht überzeugen: „Mehr Lohn wäre schöner, als immer zu wenig“, findet eine Frau.

Einer schlägt vor, sich um besser bezahlte Aufträge zu bemühen. Das bringt Salahdin Koban ins Spiel. In Kurdistan, der Heimat seiner Eltern, gebe es gar keine Fördergelder vom Staat, belehrt er: „Da muss die Familie einspringen.“ Helfen könnte nach Ansicht Reinhard Neudorfers, wenn Städte und öffentliche Einrichtungen Aufträge bevorzugt an Werkstätten vergeben.

Auch beim Thema Flüchtlinge gehen die Meinungen – naturgemäß – auseinander. Den derzeit gestoppten Familiennachzug lehnen Andrea Sieber und Sybille Mack strikt ab. „Wir müssen ein Einwanderungsgesetz auf den Weg bringen“, fordert Mack, während Reinhard Neudorfer auf den deutschen Export verweist, der die Probleme erst schaffe.

Weltweit seien 65 Millionen Menschen auf der Flucht, rechnet er vor: „64 Millionen kommen nicht zu uns. Bitte kein Gejammer über ein oder zwei Millionen, die in dieses reiche Land kommen.“

Mehr zum Thema