Bundestagswahl 2017 Streit um Blinden-Wahlschablonen

„Von 26 Kreisbehörden im Verbandsgebiet des Blinden- und Sehbehinderten-Verbandes Württemberg kooperieren 22 sehr gut mit dem Blinden-Verband. Nur die Kreise Göppingen, Ostalb, Zollernalb und Rems-Murr stellen sich ein wenig quer“, sagt Gerd Widmann, der Verbandskreisvorsitzende.

Nach der Bundeswahlordnung können blinde Menschen mit Hilfe einer Wahlschablone wählen. Die Blindenverbände haben sich dazu bereiterklärt, die Herstellung und Verteilung der Wahlschablonen zu übernehmen, die entstehenden Kosten werden den Blindenverbänden erstattet.

Nicht alle Daten und Adressen vorhanden

„Es ist aber natürlich unser Bestreben, dass die Städte und Landkreise den Versand der Schablonen übernehmen, da dadurch alle blinden Wahlberechtigten selbstständig an der Wahl teilnehmen können. Wir verfügen aber nicht über alle Daten und Adressen aller wahlberechtigten Blinden, sondern nur über die unserer Verbandsmitglieder“, sagt Widmann. „Deshalb wissen wir nicht, wie viele Wahlschablonen genau wir vorhalten müssen.“

Keine datenschutzrechtlichen Bedenken

Die Mitwirkung der Landratsämter sei natürlich eine freiwillige Leistung, aber die Landeswahlleiterin habe den Städte- und Landkreistag darauf hingewiesen, dass es keine datenschutzrechtlichen Bedenken gibt, wenn die Landkreise den Versand der Wahlschablonen übernehmen.

Blinde am ehesten beim Kreissozialamt erfasst

So habe der BSV Württemberg alle Land- und Stadtkreise in seinem Verbandsgebiet angeschrieben und abgefragt, wie viele blinde und sehbehinderte Menschen beim Kreissozialamt als Wahlberechtigte gemeldet sind. „Dort werden Blinde am ehesten datenmäßig erfasst, weil sie Zuschüsse beantragen.“ Im Falle des Rems-Murr-Kreises fragte der BSV zudem: Wie viele Blinde leben im jeweiligen Wahlkreis Waiblingen, Schorndorf und Backnang/Schwäbisch Gmünd?

Vier von 26 Kreisbehörden verweigern Zusammenarbeit

Vier der 26 Kreisbehörden weigerten sich, Zahlen preiszugeben und den Versand zu übernehmen, darunter der Rems-Murr-Kreis. „Die anderen 24 hatten keinerlei Bedenken. Deren Kreiswahlämter haben der Blindenselbsthilfe die Wahlscheine zur Verfügung gestellt. Aufgrund dieser Wahlscheine konnten dann die Wahlschablonen und die Audio-CD’s erstellt werden. Auf der CD sind alle Texte, die auf dem Wahlschein abgedruckt sind, aufgesprochen“, so Widmann. Der Blindenverband stellt dann den Behörden im Gegenzug Blankoadressaufkleber, Wahlschablonen und die dazugehörige Audio-CD sowie Versandkuverts zur Verfügung. „In Württemberg übergeben wir den Ämtern, die kooperieren, die Kuverts sogar komplett bestückt.“

Im Rems-Murr-Kreis müssen sich die Blinden selber kümmern

Im Rems-Murr-Kreis und den anderen drei Kreisen, die sich weigern, erhalten alle Mitglieder des BSV Württemberg unaufgefordert eine Wahlschablone für den entsprechenden Wahlkreis. „Alle sehbehinderten und blinden Menschen, die kein Mitglied sind, müssen sich selber um eine Wahlschablone kümmern. Sie können diese beim BSV bekommen. Jedoch kann es sein, dass nicht genügend da sind, weil wir ja keine Zahlen von den Kreisbehörden bekommen haben. Wir halten eine gewisse Menge an Schablonen vor, es könnte aber nicht reichen. Wir wissen schlichtweg nicht, wie viele Blinde und Sehbehinderte es zum Beispiel im Rems-Murr-Kreis gibt.“

Gerade bei älteren Menschen, die langsam das Augenlicht verlieren, etwa wegen zu spät erkanntem und behandelten Grünen Star, sei das Thema Sehbehinderung noch mit vielen Tabus behaftet, sagt Widmann.

„Es wäre schade, wenn einige Menschen mit Sehbehinderung dann einfach nicht zur Wahl gehen, weil sie den Wahlschein nicht mehr lesen können, oder im Falle der Briefwahl andere den Wahlschein ausfüllen lassen müssten“, sagt Widmann.