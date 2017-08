Bundestagswahl 2017 Sybille Mack: Gegen Fahrverbote, für saubere Motoren

Zu Beginn natürlich Kritik am politischen Gegner. Genüsslich zitierte Sybille Mack die jüngste Ausgabe des Spiegel, in dem Verkehrsminister Dobrindt (CSU) eine verheerende Bilanz seiner Amtszeit vorgehalten wird. „Die deutsche Automobilindustrie steckt in ihrer tiefsten Krise“, heißt es dort. In der Dieselaffäre entscheiden nun nicht mehr Politiker, sondern Gerichte über Fahrverbote. Statt der anvisierten eine Million E-Autos bis 2020 sind es bis jetzt gerade mal 50 000.

„Hätte nicht gedacht, dass mich der Nordostring noch mal einholt“.

Auch die Privatisierung des Straßenbaus sei gescheitert: Der Betreiber der Autobahn Hamburg-Bremen steht vor der Pleite, um nur einiges zu nennen. Die Liste ließe sich mit dem aktuellen Desaster der Rheintal-Bahnstrecke verlängern. „Dobrindt hat außer seiner komischen Maut nichts durchgesetzt in seinem Verkehrsministerium“, kommentierte Annette Sawade, Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Schwäbisch-Hall/Hohenlohe.

Nun ist die CDU/CSU im Bund aber Koalitionspartner der SPD. Deshalb gab es auch harsche Kritik aus dem Publikum, wie es dann dazu kommen konnte, dass der umstrittene Nordostring in den gemeinsam beschlossenen Bundesverkehrswegeplan aufgenommen wurde. Annette Sawade, Mitglied des Verkehrsausschusses, gab zu, dass sie nicht gedacht hätte, „dass mich der Nordostring noch mal einholt“.

Das mühselige Geschäft des Regierens

Abgestimmt wurde über ihn, wie sie erklärte, in einem Gesamtpaket. Dort sind oft die Vorhaben geschnürt, die es bei Einzelabstimmungen nicht schaffen würden. Ein demokratischer Deal, ein Kompromiss, durch den beide Koalitionspartner jeweils beim anderen umstrittene Vorhaben doch durchbekommen. „Sonst erreicht man gar nichts, und wir haben verdammt viel erreicht“, gab Sawade nach dem Vorwurf „Dann geht man solch eine Koalition nicht ein!“ Einblicke in das mühselige Geschäft des Regierens, der demokratischen Zwickmühle „Gesamtpaket“.

Aber, gab sie wenigstens teilweise Entwarnung, „es ist bis 2030 keine müde Mark dafür eingestellt.“ Und auch wenn, wie Sybille Mack sagte, CDU-Bundestagsabgeordneter Joachim Pfeiffer „die Landesregierung dazu treibt, die Planung wieder aufzunehmen“, seien, so Sawade, von der grün-schwarzen Landesregierung so viele Mitarbeiter der Straßenbauverwaltung entlassen worden, „dass die gar keine Leute mehr haben, die das planen können. Das kann von Vorteil sein.“ Und außerdem sei das Regierungspräsidium in Stuttgart ausreichend mit der Planung des Ausbaus der A 6 Heilbronn–Nürnberg beschäftigt.

Haltung der SPD: „Keine Fahrverbote – es trifft die Falschen“

Zum Diesel-Skandal meinte Sawade, „es kann nicht sein, dass der Käufer an der Nase herumgeführt wird durch Betrug und dann auch noch dafür zahlen soll“. – „Wir müssen Druck machen auf die Firmen. Man muss mit ihnen über saubere Umrüstungen, wie etwa Rußfilter, verhandeln. Aber unsere Auto-Industrie hat’s verpennt.“ Dabei, so Mack, „sind wir ja beide keine Dieselverdammer“.

Zu den von manchen geforderten Fahrverboten meinte Sawade, „wir von der SPD haben gesagt, wir möchten das nicht, es trifft die Falschen“. Stattdessen müssten die Firmen gezwungen werden und notfalls Zulassungen für Modelle entzogen werden. „Ich glaube aber auch“, so die studierte Chemikerin über die Entwicklung alternativer Antriebe, „dass die Technik das schafft, saubere Motoren hinzubekommen.“ Stattdessen aber habe „die Argumentation dieser satten Autoindustrie bei uns gezeigt, dass sie denkt, es läuft locker so weiter“.

„Man muss eine vernetzte Mobilität für morgen schaffen“

Sawade selber sagte, „ich setze auf die Rückkehr vom Individual- auf den öffentlichen Verkehr“ und forderte, „wir müssen eine andere Mobilitätsidee entwickeln“. Sybille Mack sekundierte: „Wir denken veraltet. Die heutige Generation tickt ganz anders. Es muss nicht mehr der Führerschein mit achtzehn sein.“

