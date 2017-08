Bundestagswahl 2017 Überwachung, Terror, Extremismus: Sicherheit ist relativ

Waiblingen. Glück und Sicherheit hängen sehr eng zusammen: Forscher platzieren Sicherheit ganz oben auf der Glücksbringer-Skala. Doch unter Glück versteht jeder was anderes. Unter Sicherheit auch. In Deutschland lebt man sicher – heißt es. Garantieren kann das keiner. Sicherheit bleibt, was sie immer war: ein diffuses Gefühl.