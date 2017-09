Bundestagswahl 2017 Und jetzt – auf nach Jamaika

Runter damit: Grüne Schluckbeschwerden

Viele an der grünen Basis würden sich jetzt am liebsten auf den Kopf stellen und mit den in Birkenstocksandalen steckenden Zehen wackeln – danach aber wäre das Wahlergebnis immer noch, wie es ist. Und es nützte auch nichts, jetzt was zu kiffen, Bob Marley zu hören und die Realität zu vergessen – bald nämlich bliebe vom Reggae nur noch ein Knistern in der Auslaufrille, der Kopf würde wieder frei von der Dröhnung mit holländischem Supergewächshausgras, und dann gälte es erneut, der Wahrheit ins Auge zu sehen: Schwarz-Rot ist abgewählt, beide Großen haben böse verloren, der Wähler hat die GroKo in die Tonne getreten, was jetzt bleibt, ist Schwarzgelbgrün, dagegen helfen kein Joint und kein Yoga.

Alfonso Fazio hadert

Noch gibt es Rückzugsgefechte. Der Waiblinger Alfonso Fazio hadert. Er ging doch einst in die Politik, weil er Schwarz-Gelb so daneben fand! Und jetzt mit denen koalitionär kungeln? Wenn es so kommt, raunt Fazio düster, müsse er überlegen, ob er sich „neu orientiere“.

Grüne Freunde hätten bereits gedroht: Dann trete ich aus. Und der Waiblinger Frieder Beyer – bekannt dafür, dass seine Gedanken so wild und frei zauseln wie seine Barthaare – fordert fast flehentlich: Soll doch bitte die CDU/CSU alleine den Job übernehmen, als tolerierte Minderheits-Regierung!

Brodersen: „Der Druck ist groß“

Schwere Sorgen gären bei den Grünen. Ist es nicht so, dass jeder, der mit Merkel ins Lotterbett steigt, am Ende bitter bereut? Die SPD wurde von der Kanzlerin zu Tode umarmt, die FDP war nach vier Jahren an Muttis Brust auf Säuglingsgröße geschrumpft. Sicher, sagt die Kreisvorsitzende Christel Brodersen, inhaltlich gebe es mit der CDU „durchaus Überschneidungen“.

Aber die FDP? „Die müsste sich gewaltig bewegen.“ Und die CSU erst: Seehofers Truppe vertritt „teilweise Positionen, die für uns nicht vorstellbar sind“ – allein schon dieses penetrante „Pochen auf Obergrenzen!“ Wie sollen die Grünen mit denen geschirren, ohne „unglaubwürdig“ zu werden? Allein: „Der Druck ist groß.“

"Was können wir anderes machen?“

Und wie finden Sie Schwarzgelbgrün, Herr Willi Halder? „Ha, wunderbar!“, lacht schwarzhumorig der grüne Landtagsabgeordnete. Und schiebt seufzend nach: „Mein Gott, was muss man noch alles machen ... Wir sind vor 40 Jahren ganz anders aufgebrochen.“

Aber jetzt sind sie nun mal „im richtigen Leben angekommen“. Eine stabile Mehrheit muss her, die rasch „Ergebnisse erzielt“, alles andere wäre „ein Armutszeugnis für Deutschland“ und würde „dem rechten Rand“ nur Wähler zutreiben. Jamaika. „Was können wir anderes machen?“

Den Grünen bleibt also nichts übrig, als die Gelbbauchunke zu schlucken? Nö, sagt Halder „die Gelbbauchunke soll man schützen, nicht schlucken. Nehmen Sie irgendwas anderes Ekliges.“ Jedenfalls: Der Brocken muss die Gurgel runter.

Das wird schwer: Die Sorgen der FDP

Au Backe, jetzt müssen wir regieren ... Es gibt nicht wenige in der FDP, denen davor bangt. Auch der Kreisvorsitzende Jochen Haußmann ist nicht gänzlich frei von Sorge. Nach vier Jahren des außerparlamentarischen Exils haben die Liberalen in Berlin „keine Büros“ mehr, „keine Fraktion, keine Mitarbeiter“, kaum Gefolgsleute in den Ministerien, die einem durch die Mühen der Ebene helfen, kaum routiniertes Spitzenpersonal, keine geölte Maschinerie, keine eingespielten Strukturen – und nun sollen sie, anstatt erst mal in der Opposition üben und sich wieder ans ruppige Berliner Tempo gewöhnen zu dürfen, gleich von null auf hundert hochbeschleunigen, raus aus dem Unter-Fünf-Prozent-Nirwana, rein in die Chefgeschäfte, und mitdrehen am Weltenrad? „Das wird eine Herausforderung.“

Mit der Jamaika-Perspektive sei er „nicht glücklich“, sagt Haußmann. Ob „Steuerpolitik, Verkehrspolitik, Gesundheitspolitik oder Energiepolitik“ – zwischen Liberalen und Grünen gebe es „viele Differenzen“. Aber er weiß ja: „Es hätte jetzt keiner Verständnis, wenn wir nicht miteinander reden.“ Es wird „nicht ganz einfach werden“, prophezeit der Kreis-Chef; und ergänzt schicksalsergeben: „Aber man ist als Partei ja nicht angetreten, um immer den leichtesten Weg zu suchen.“

Und er sieht es mit der souveränen Gelassenheit, die das Alter bringt – Peter Friedrichsohn, 83, weiser Vater der Winnender FDP, sagt: Tolles Ergebnis für die Liberalen im Bund, Christian Lindner wird’s schon „richtig machen“, dazu hat im Wahlkreis Waiblingen Lisa Walter die meisten Erststimmen aller baden-württembergischen FDP-Kandidaten geholt – „und dass wir jetzt mit den Grünen zusammenmüssen, gut, das werden wir auch ertragen. So böse sind die gar nicht.“ Schwarz, Gelb und Grün: „Die müssen sich zusammenraufen. Anders geht’s nicht.“

Packen wir’s an: Die CDU fügt sich ins Unvermeidliche

„Ja ... hm ... also ...“ Joachim Pfeiffer, CDU, klingt am Telefon, als kämpfe er damit, einen vertrockneten Grünkernbrätling runterwürgen zu müssen. Schwarzgelbgrün. Je nun. Tja. Eins ist klar: dass wir „eine stabile Regierung brauchen“. Ein toleriertes Minderheitenmodell? Indiskutabel. Schwarz-Rot? Ist am Ende. Neuwahlen? Wären ein Wahnsinn, der nur der AfD zugutekäme. Bleibt Jamaika. Hier geht’s nicht ums Wollen, hier geht’s ums Müssen.

„Die Schnittmenge ist nicht so groß“

Er weiß, wie schwer das werden wird: Die Koalition mit den Sozis war vergleichsweise überschaubar – und schon da war „die Schnittmenge nicht so groß“, oft gelang es nur, sich „auf minimale Dinge zu verständigen“. Und jetzt: eine Vierer-Konstellation. Man muss ja die CSU mitzählen. Sie ist nach dem schlechten Bundestagswahlergebnis unberechenbar wie ein angezählter Boxer und hat 2018 die Landtagswahl vor der Brust. Sie wird sich womöglich krachledern zu positionieren versuchen.

Die Grünen? Schwungvoll fasst Pfeiffer die grünen Positionen zusammen, die ihm nicht passen: „Kein Freihandel. Verbotsorgien bei Verbrennungsmotor und Kohlekraftwerken. Keine Übernahme von Verantwortung in der Welt.“ Deutschland müsse sich global mehr engagieren, auch militärisch.

Packen wir es an

Bloß „Plakate hochzuheben am Brandenburger Tor“, werde die Warlords in Mali oder Südsudan „nur eingeschränkt beeindrucken“. Sicher, in Baden-Württemberg arbeitet die CDU recht geräuscharm mit Kretschmanns Realos zusammen – aber im Bund mischen „Kapazitäten wie der Hofreiter“ mit. „Der wirkt auf uns eher verschreckend.“

Merkels CDU, Seehofers CSU, Hofreiters Grüne, Lindners Liberale – momentan wisse er noch nicht, wie diese vier zusammenwachsen sollen. „Und trotzdem sage ich: Packen wir es an. In einer Demokratie muss man versuchen, miteinander Lösungen zu finden.“

Das Ende: Eine kleine Prophezeiung

Die Koalitionsverhandlungen werden sich hinziehen – sechs, acht Wochen, vielleicht länger. Es wird Heulen und Zähneknirschen geben. Seehofer wird schimpfen. Die grüne Basis wird mit Meuterei drohen. So geht’s nicht, wird Lindner tadeln. Mutti wird schweigen.

Und am Ende werden alle einsehen: Was bleibt uns übrig? Sollen wir erklären, tut uns leid, liebes Wahlvolk, wir sind leider zu stur, um uns einigen zu können, bittebitte, liebe alte Tante SPD, pauk uns raus aus dem Schlamassel, regier mal lieber du, wir können’s nicht? Schwarzgelbgrün: Was muss, das muss.