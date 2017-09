Bundestagswahl 2017 Unsere Berichterstattung am Wahlsonntag

Alle Entwicklungen im Liveticker

In unserem Liveticker www.zvw.de berichten wir am Sonntag ab 18 Uhr bis in die Nacht brandaktuell über neue Entwicklungen. Gerade ist das Ergebnis aus Schwaikheim reingeflattert? Eine Minute später lesen Sie es bei uns im Ticker.

Ergebnisse aus dem Wahlkreis Waiblingen im Wahlportal

Auf unserem Wahlportal – wahlen.zvw.de – finden Sie seit Wochen Kandidatenporträts, Hintergrundartikel, Wahlkampf-Termine und am Sonntag dazu noch die aktuellen Ergebnisse. Sie wollen wissen, wie Plüderhausen gewählt hat? Klicken Sie den Ort auf unserer Online-Landkarte an, schon ploppen die Zahlen auf.

Livestream: ZVW-Wahlstudio

Unser Livestream geht am Sonntag um 21 Uhr auf Sendung. Zugang: via zvw.de/btw17 oder über unsere Facebookseite. In Wort und Bewegtbild bieten wir aktuelle Ergebnisse und Analysen. Chefredakteur Frank Nipkau und Redakteurin Liviana Jansen moderieren, rund ein Dutzend schreibende, fotografierende, filmende Reporter liefern Videos, Kommentare, Stimmungsbilder, Statements von den Rems-Murr-Wahlpartys der sechs großen Parteien. Haben die Grünen bei der 18-Uhr-Prognose gejubelt oder gejapst? Sind die AfD-Anhänger aufgesprungen oder in sich zusammengesunken? Bei uns sehen Sie es.

Noch nicht entschieden?

Wer sich noch nicht entschieden hat, kann im Wahl-o-Mat seine Standorte mit den Antworten der Parteien vergleichen.

21 Parteien buhlen am Sonntag um Ihre Zweitstimme. Nur sechs dieser Parteien gehen mit eigenen Rems-Murr-Kandidaten ins Rennen um die Erststimme: Joachim Pfeiffer (CDU), Sybille Mack (SPD), Andrea Sieber (Grüne), Lisa Walter (FDP), Jürgen Braun (AfD), Reinhard Neudorfer (Die Linke), Uwe Olschenka (ÖDP) und Dieter Böttcher (MLPD). Unsere gesamte Wahlberichterstattung finden Sie außerdem noch einmal zum Nachlesen unter www.zvw.de/btw17 und im Wahlportal.