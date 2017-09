Bundestagswahl 2017 Was sie vor der Wahl wissen müssen

Frage eins: Worum geht es am Sonntag?

Oh je, was für ein matter Wahlkampf, es fehle an „Streitthemen“, die CDU setze „auf die ,Uns geht’s gut’-Stimmung im großen Teil der Bevölkerung“, und die Kanzlerin scheine „längst über den Dingen zu schweben“ – dies schrieben wir in der Woche vor der Bundestagswahl 2013.

Wer also findet, 2017 gehe es lau zu, kann sich trösten: Früher war nicht alles besser! Falls aber jemand der Meinung ist, 2017 sei mehr Druck im Kessel, hat er gute Argumente auf seiner Seite: Ist dies ein Land, in dem wir alle „gut und gerne leben“? Ist es in diesem Land endlich „Zeit für Gerechtigkeit“? Oder gilt: „Hol dir dein Land zurück“? Von „weiter so“ bis „So kann’s nicht weitergehen“ reicht das Spektrum.

Voraussichtlich sechs Parteien – Union, SPD, FDP, Grüne, Linke, AfD – werden Vertreter in den Bundestag entsenden; das Parlament wird damit so bunt wie letztmals 1953, als SPD, BHE, DZP, Union, DP und FDP Sitze holten. Vorbei die übersichtlichen Bonner Zeiten, da entweder CDU/CSU regierte oder SPD – je nachdem, in welche Richtung die FDP umfiel.

Wird es für die Union zu einem Zweierbündnis reichen, sei’s mit den Lindner-Liberalen, sei’s mit den Grünen? Oder werden nur die Große Koalition (schwarz-rot) und „Jamaika“ (schwarz-gelb-grün wie in der Flagge des Reggae-Staates) rechnerisch möglich sein? Wer wird drittstärkste Kraft hinter CDU und SPD? FDP? Grüne? Oder läuft es, wie manche Wahlumfragen nahelegen, auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen um Bronze zwischen AfD und Linken raus? Also, wenn das keine Richtungswahl ist.

Frage zwei: Wie sollte ich wählen?

Der Wahlzettel am Sonntag ist übersichtlich: Sie haben zwei Stimmen.

Mit der Erststimme wählen Sie einen Wahlkreis-Kandidaten oder eine Wahlkreis-Kandidatin. Auswählen können Sie aus dem links auf dem Zettel in schwarzer Schrift abgedruckten Tableau. Kurz gesagt: Die Erststimme geht an eine Person.

Mit der Zweitstimme wählen Sie eine Landesliste. Auswählen können Sie aus dem rechts auf dem Zettel in blauer Schrift abgedruckten Tableau. Kurz gesagt: Die Zweitstimme geht an eine Partei.

Nehmen wir an, Ihr Nachbar Friedensreich Liebermann kandidiert um die Erststimme. Sie finden: Friedlieb (wie Sie Ihn zärtlich bespitznamsen) ist ein wunderbarer Mensch, wenn Sie in Urlaub fahren, füttert er Ihren Wellensittich. Nur leider tritt der gute Kerl für die ganz falsche Partei an, nämlich für die WuRsT (Wurst- und Rückensteak-Truppe) – Sie hingegen ernähren sich ausschließlich von Insekten. Was tun? Ganz einfach: Geben Sie Herrn Liebermann Ihre Erststimme – Ihre Zweitstimme aber bekommt die KKK (Kleinst- und Kerbtier-Koalition).

So können Sie dank Erst- und Zweitstimme differenzieren: Wem ganz persönlich will ich vertrauen? Welche politische Grundrichtung behagt mir?

Frage drei: Wie spannend wird es in unserem Wahlkreis Waiblingen?

Der Wahlkreis Waiblingen reicht von Fellbach im Westen bis Alfdorf im Osten, von Kaisersbach im Norden bis Plüderhausen im Süden – und wir verraten kein Geheimnis, wenn wir spekulieren, dass genau zwei Leute von hier aus in den Bundestag einziehen werden: Joachim Pfeiffer, CDU, weil er auch diesmal wieder die meisten Erststimmen holen wird; und Jürgen Braun, AfD.

Warum er? Braun steht auf Platz 6 der AfD-Landesliste, rangiert also im parteiinternen Bewerber-Ranking sehr weit vorne. Wenn die AfD in Baden-Württemberg auch nur ein paar Stimmen über den Fünf-Prozent-Durst holt, dürfen die ersten sechs Leute auf der AfD-Landesliste das Ticket nach Berlin buchen.

Die anderen Kandidatinnen und Kandidaten aus dem Wahlkreis Waiblingen reihen sich in den Landeslisten-Warteschlangen ihrer Parteien so weit hinten, dass es mit einem Sitz im Bundestag nach aktuellem Prognosestand nicht klappen wird.

Frage vier: Welche Infos bietet der Zeitungsverlag am Wahlabend?

Für Sonntag haben wir vom Zeitungsverlag Waiblingen ein spektakuläres Informationspaket geschnürt.

In unserem Liveticker www.zvw.de berichten wir am Sonntag ab 18 Uhr bis in die Nacht brandaktuell über neue Entwicklungen. Gerade ist das Ergebnis aus Schwaikheim reingeflattert? Eine Minute später lesen Sie es bei uns im Ticker.

Auf unserem Wahlportal – wahlen.zvw.de – finden Sie seit Wochen Kandidatenporträts, Hintergrundartikel, Wahlkampf-Termine und am Sonntag dazu noch die aktuellen Ergebnisse. Sie wollen wissen, wie Plüderhausen gewählt hat? Klicken Sie den Ort auf unserer Online-Landkarte an, schon ploppen die Zahlen auf.

Unser Livestream geht am Sonntag um 21 Uhr auf Sendung. Zugang: via zvw.de/btw17 oder über unsere Facebookseite. In Wort und Bewegtbild bieten wir aktuelle Ergebnisse und Analysen. Chefredakteur Frank Nipkau und Redakteurin Liviana Jansen moderieren, rund ein Dutzend schreibende, fotografierende, filmende Reporter liefern Videos, Kommentare, Stimmungsbilder, Statements von den Rems-Murr-Wahlpartys der sechs großen Parteien. Haben die Grünen bei der 18-Uhr-Prognose gejubelt oder gejapst? Sind die AfD-Anhänger aufgesprungen oder in sich zusammengesunken? Bei uns sehen Sie es.

Wer sich noch nicht entschieden hat, kann im Wahl-o-Mat seine Standorte mit den Antworten der Parteien vergleichen. 21 Parteien buhlen am Sonntag um Ihre Zweitstimme. Nur sechs dieser Parteien gehen mit eigenen Rems-Murr-Kandidaten ins Rennen um die Erststimme: Joachim Pfeiffer (CDU), Sybille Mack (SPD), Andrea Sieber (Grüne), Lisa Walter (FDP), Jürgen Braun (AfD), Reinhard Neudorfer (Die Linke), Uwe Olschenka (ÖDP) und Dieter Böttcher (MLPD).