Bundestagswahl 2017 Wer sonst noch zur Wahl steht

Es waren einmal die Yogischen Flieger. Die 2004 aufgelöste „Naturgesetz-Partei“ wollte mit Hilfe der Transzendentalen Meditation den Polit-Betrieb revolutionieren – einige Mitglieder behaupteten, sie beherrschten eine Schwerelosigkeitstechnik, die Menschen zum Abheben bringt. Sie setzten sich im Lotus-Sitz auf den Boden und führten eine Art Froschsprünge auf. Gen Himmel entschwebte keiner, die Schwerkraft siegte.

Auch wenn nicht alle so unorthodoxe Methoden einsetzen, um die Welt in einen besseren Ort zu verwandeln – Klein- und Kleinstparteien umwabert der Ruch der Abseitigkeit, oft werden sie allenfalls mit Amüsement zur Kenntnis genommen. Die „Bundeszentrale für politische Bildung“ allerdings ist diesen Außenseitern gewogener: Kleinparteien können „eine wichtige Rolle im politischen System spielen. Als Anwälte spezifischer Interessen oder Themenfelder können sie die großen Parteien zwingen, sich mit diesen auseinanderzusetzen. Zugleich können sie als demokratisches Ventil dienen“, indem sie Enttäuschten „die Möglichkeit geben, innerhalb des politischen Systems ihren Protest zu bekunden“.

Lassen wir also die elefantösen Sechs mit Aussichten auf Bundestagsmandate mal für einen Moment außen vor, ignorieren wir die Goliaths CDU, FDP, SPD, Grüne, Linke und AfD – Manege frei für die 15 Davids.

Experimentelle

Piraten, DiB, Die Partei

Die Piraten waren mal das heiße neue Ding. Direkte oder „verflüssigte“ Demokratie („Liquid democracy“) hieß das Zauberwort – die Piraten erprobten digitale Formen der schnellen Mitbestimmung von unten, und ein halbes Jahr lang sah es so aus, als könnte die erst 2006 gegründete Neulingsformation die Altparteien tatsächlich verdammt alt aussehen lassen: Zwischen September 2011 und Mai 2012 holten die Piraten bei den Landtagswahlen in Berlin, Saarland, Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen jeweils um die acht Prozent.

Auch wenn der Zauber des Anfangs verflogen ist – in Zeiten, da viele frustriert sind von den abgeschotteten Entscheidungsprozessen in den Führungszirkeln der etablierten Parteien, bleibt die Idee von mehr Basisdemokratie mit Hilfe des Netzes höchst virulent; und wurde von der Partei Demokratie in Bewegung aufgegriffen: Über ein Online-Portal können beliebige Leute – die keine Parteimitglieder sein müssen – Vorschläge einreichen. Wenn mindestens drei Menschen dafür eintreten, gibt es eine Debatte und eine Mitglieder-Abstimmung. Gegebenenfalls gelangt die so zum Beschluss veredelte Initiative ins Parteiprogramm. Damit aber Wirrköpfe und Hetzer das Projekt nicht kapern können, prüft zunächst ein Moderatoren-Team jeden Vorschlag: Passt er zu Parteiprinzipien wie Gerechtigkeit, Weltoffenheit, Nachhaltigkeit?

Die Partei wurde gegründet von Redakteuren des Satire-Magazins Titanic und fordert unter anderem die Einführung einer Faulen-Quote. Eine Witztruppe? Oder schafft es diese Spaßguerilla nicht immer wieder, die real existierenden Absurditäten des institutionalisierten Politbetriebes zur Kenntlichkeit zu entstellen und damit unterhaltsam Aufklärung zu betreiben? Wie auch immer man das werten mag – jedenfalls pflegen die Ulkrevoluzzer Humor mit deutscher Gründlichkeit: Die Partei existiert bereits seit 13 Jahren, hat mittlerweile einen Europa-Abgeordneten (Martin Sonneborn), diverse Vertreter in deutschen Stadträten von Freiburg bis Lübeck, mehr als 24 000 Mitglieder, Landesverbände in allen deutschen Bundesländern, diverse Hochschulgruppen und angeblich sogar – aber dabei könnte es sich auch um satirische Fake News handeln – eine Nachwuchsorganisation namens Hintner-Jugend, deren Mitglieder sich mit dem Ruf „Hi, Hintner“ begrüßen.

Linksaußen

DKP, MLPD

Die DKP, 1968 gegründet, versteht sich als „marxistische Partei mit revolutionärer Zielsetzung“ und hat sich den Goldenen Karl-Marx-Orden am Bande fürs Nichtaufgeben verdient: Seit 1970 ist die DKP bei Unmassen von Landtags-, Bundestags- und Europawahlen am Start, ohne je nennenswerten Erfolg verbucht zu haben, und kam in den vergangenen 20 Jahren nie über einen Stimmenanteil von 0,2 Prozent hinaus.

Aber ist die DKP überhaupt so richtig revolutionär? Papperlapapp, sie ist „revisionistisch“, reformistisch, verbürgerlicht – das tadelt zumindest die MLPD. Zu den Kernsätzen der Marxistisch-Leninistischen Partei gehört, dass der sowjetische Regierungschef Nikita Chruschtschow, als er 1956 Stalins Massenmordverbrechen tadelte, „Verrat am Sozialismus“ begangen habe. Kurioserweise dürfte die MLPD unter den deutschen Kleinparteien die reichste sein – immer wieder erntet sie phänomenale Spenden von einfachen Leuten, die groß geerbt oder glänzend in Aktien investiert haben. 2015 gab ein Gewerkschafter aus Oberhausen gut 250 000 Euro – die höchste Einzelspende überhaupt, die eine deutsche Partei in jenem Jahr erhielt. Zwischen 2005 und 2008 spendete ein Rentner aus Moers der MLPD insgesamt gar mehr als drei Millionen Euro.

Rechtsaußen

NPD, Die Rechte

Die NPD hat ihre große Zeit offenbar hinter sich. Seit September 2011 hat sie bei keiner Landtagswahl mehr die Fünf-Prozent-Hürde übersprungen, nicht mal in Sachsen, Sachsen-Anhalt und MeckPom; im Westen setzte es in aller Regel eine null vor dem Komma. Liegt’s am Aufkommen der AfD, liegt’s am Bundesverfassungsgericht, das befand, dass die NPD „verfassungsfeindliche Ziele“ verfolge?

Die Rechte wurde 2012 gegründet von Christian Worch: Holocaustleugner, Organisator von Rudolf-Heß-Gedächtnismärschen, verurteilt wegen Volksverhetzung und Verbreitung nationalsozialistischer Propaganda. 2015 hob die bayerische Polizei in Nürnberg und Bamberg eine rechte Terrorzelle aus, der auch Rechte-Mitglieder angehörten. Die Beamten fanden Waffen, Sprengstoff und Hakenkreuzfahnen.

Bürgerliche

ÖDP, Freie Wähler

„Wir werden immer wieder gefragt: Was unterscheidet euch von den Grünen?“ So steht’s auf der Homepage der ÖDP, der ökologisch-demokratischen Partei Deutschlands – gute Frage! Antworten: Die ÖDP ist für ein „Erziehungsgehalt“, die Grünen lehnten schon die kleinere Variante namens „Betreuungsgeld“ ab; die Grünen erkämpften die „Ehe für alle“, die ÖDP war skeptisch; und Cannabisfreigabe? Ja, sagen die Grünen, nein, sagt die ÖDP. Man tut ihr nicht unrecht, wenn man sie den konservativen Flügel der Umweltbewegung nennt.

Sollten die Freien Wähler überhaupt bei einer Bundestagswahl antreten? Das ist selbst intern umstritten. Traditionell agieren sie auf kommunaler Ebene, wollen dort eine Art Politik des gesunden Menschenverstandes jenseits ideologischer Festlegungen durch Parteibindungen machen – und viele von ihnen finden, sich auf Dorf-, Stadt- und Kreispolitik zu beschränken, sei das eigentliche Wesen dieser vielerorts von Bürgermeistern getragenen Bewegung. Das Gegenargument klingt aber auch bedenkenswert: Im Bundestag fallen viele Entscheidungen, die sich massiv auf die Kommunen auswirken – warum also kein Sprachrohr kommunaler Anliegen in Berlin etablieren?

Themensetzer

BGE, Tierschutzpartei und -allianz, V3

Sie wollen nur das eine: Einziges Anliegen der Partei BGE („Bündnis Grundeinkommen“) ist es, „das bedingungslose Grundeinkommen auf die politische Agenda zu setzen“ und in Deutschland einzuführen. Gelänge das, wären die Konsequenzen radikal – BGE-Satzung, Paragraf 16, Absatz 1: „Bei Erreichung des Parteizwecks löst sich die Grundeinkommenspartei auf.“

Wer Tiere mag, hat am 24. September die Qual der Wahl zwischen Tierschutzpartei, Tierschutzallianz und V-Partei3 („für Veränderung, Vegetarier und Veganer“). Skurril? Ist Tierschutz nicht ein politisches Orchideenfach? Das mag derzeit gelten – aber wagen wir eine kühne These: Die Häufung von Parteien, die für Tierrechte sensibel sind, zeigt an, dass es hier um ein kommendes Megathema des 21. Jahrhunderts gehen könnte. Vielleicht werden künftige Generationen fassungslos erschaudern, wenn sie im Unterricht lernen, was einst auf dem Erdball geschah, als die evolutionsgeschichtlich einzigartig hemmungslose Ausbreitung der Tierart Homo sapiens für alle anderen nichts als Ausbeutung, Versklavung und Ermordung bedeutete. Die Kopfzahl der Menschen weltweit hat sich seit 1970 verdoppelt – die Artenzahl der Wirbeltiere hat sich im selben Zeitraum halbiert. Gut 80 Millionen Einwohner hat Deutschland aktuell – rund 800 Millionen Landlebewesen werden hier jährlich geschlachtet, geschreddert und vergast in der industriellen Intensivtierhaltung.

Und sonst

Deutsche Mitte, Menschliche Welt

Die Deutsche Mitte fordert „klare Einwanderungsregeln mit niedrigen Obergrenzen“, wirbt für „ganzheitliche Heilkunde“ statt „überteuerter Kartellmedizin“, will „die D-Mark zurückbringen, alternative und regionale Währungen“ fördern und bezweifelt, ob Deutschland wirklich ein souveräner Staat sei. Spricht so die Mitte, oder könnten Böswillige da auch verschwörungstheoretischen Reichsbürgerquatsch raushören? Wir enthalten uns jedes Urteils. Sicher ist nur: Die DM hält, was sie verspricht – „in unseren Ministerien werden wir exakt umsetzen, was wir angekündigt hatten“.

Die Menschliche Welt hat von allen deutschen Parteien den Vorsitzenden mit dem großartigsten Namen: Dada Madhuvidyananda (der allerdings bürgerlich Michael Moritz heißt). Die MW tritt ein „für das Wohl und Glücklich-Sein aller“, will Rüstungsausgaben senken, Friedensforschung fördern, gemeinwohlorientiertes Wirtschaften stärken und die Achtung von Menschen- wie Tierrechten lehren. Der Berliner „Tagesspiegel“ berichtete: Die Leute um den langbärtigen, in ein orangefarbenes Gewand gehüllten Parteichef Dada pflegen spirituelle Praktiken wie Mantra-Singen und Yoga, das stärke Güte und Vernunft. Von Yogischen Flugversuchen stand nichts in dem Artikel.