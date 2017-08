Bundestagswahl 2017 Wie gerecht kann eine Gesellschaft sein

Waiblingen. Über die ungleiche Verteilung von Einkommen, Vermögen und Wohlstand lässt sich trefflich streiten. Im Wahlkampf spielt das Thema Umverteilung kaum noch eine Rolle, obwohl der SPD-Spitzenkandidat Martin Schulz kurzzeitig überzeugt war, mit sozialer Gerechtigkeit punkten zu können. Die Häme des CDU-Wahlkreisabgeordneten Joachim Pfeiffer erfolgte nach der NRW-Pleite der SPD prompt. Endlich sei die „unsägliche Gerechtigkeitsdiskussion“ am Ende.

Joachim Pfeiffer scheint recht zu behalten. Soziale Gerechtigkeit ist in den Hintergrund getreten. Noch hat der Wahlkampf 2017 keine beherrschenden Themen. Dass es eine Gerechtigkeitsdebatte wird, ist eher unwahrscheinlich, zumal der Begriff in den Programmen von CDU und FDP wohlweislich nicht auftaucht. Das war in der alten Bundesrepublik anders. Über Gerechtigkeit zu reden und freilich auch zu streiten, gehörte zur demokratischen Kultur.

Im wiedervereinigten Deutschland gehört es sich nicht. „Neid!“, schallt es denjenigen entgegen, die die Frage aufwerfen, ob es so etwas wie soziale Gerechtigkeit geben kann. Was früher als Frechheit sondergleichen gegolten hätte, halten Manager heute für „gerecht“: nämlich bis zum 300-Fachen eines einfachen Angestellten zu verdienen und sich ihre Unfähigkeit mit fetten Abfindungen zu vergolden. Wenn es um Managergehälter geht, flackert ab und zu das mulmige Gefühl auf, dass unsere Gesellschaft in eine unerhörte Schieflage geraten ist. Global betrachtet, hat es Oxfam, ein internationaler Verbund von verschiedenen Hilfs- und Entwicklungsorganisationen, auf den Punkt gebracht: Acht Milliardäre besitzen genauso viel Vermögen wie die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung.

Eine unsägliche Debatte?

Unsäglich entwickelt haben sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten die Gehälter. Sie klaffen mehr denn je auseinander. Mit der Agenda 2010 aus Schröders rot-grüner Kanzlerschaft und tatkräftiger Unterstützung durch die damalige Opposition von CDU und FDP kippte das Lohngefälle. Ein Drittel der Beschäftigten arbeitet in sogenannten prekären Verhältnissen, also in unfreiwilliger Teilzeit, als Leiharbeiter, befristet und/oder mit Mindestlöhnen. Vor allem der Dienstleistungssektor ist betroffen. Das deutsche „Jobwunder“ ist zum Teil mit Niedriglöhnen erkauft.

Wer unten ist, bleibt unten

Die Frage, wie gerecht kann und soll eine Gesellschaft sein, geht aber weit darüber hinaus, wer wie viel besitzt. Vom Einkommen, Vermögen und Wohlstand einer Familie hängt maßgeblich ab, welche Chancen ein Kind in dieser Gesellschaft bekommt, wie viel Bildung ihm zugebilligt wird und welche Aufstiegsmöglichkeiten sich ihm eröffnen. In Deutschland sind nicht nur viele Aufzüge auf den Bahnhöfen außer Betrieb, sondern auch der Aufzug „Bildung“. Das haben die bildungspolitischen Diskussionen in den vergangenen Jahren gezeigt. Wer unten ist, bleibt in der unteren Etage hocken. Wer „bildungsfern“ aufwächst, hat geringere Chancen auf Bildung und damit Aufstieg.

Tabuthemen: Erbschafts- und Vermögenssteuer

Bei der Diskussion über soziale Gerechtigkeit führt kein Weg an den Tabuthemen Erbschafts- und Vermögenssteuern vorbei. Reichtum fällt nicht vom Himmel und ist nicht (nur) der eigenen Leistung zu verdanken, sondern ein Ergebnis des politischen Willens. Die unsäglichen Diskussionen um die Erbschaftssteuer zeigen exemplarisch, dass es bei der sozialen Gerechtigkeit um Verteilungskämpfe geht, die mit harten Bandagen ausgefochten werden. Die Gegner einer Vermögens- und Erbschaftssteuer sind schnell mit dem falschen Argument bei der Hand, dass der Fiskus sich an Oma sein klein Häuschen vergreifen will. Und schließlich wird die Allzweckwaffe „Arbeitsplätze“ flächendeckend eingesetzt, obwohl es vermutlich pure Propaganda ist, dass eine moderate Erbschaftssteuer die Existenz von Betrieben gefährden könnte. In Deutschland häufen sich dank Erbschaften jedoch riesige Vermögen an, ohne dass die Erben sich diese „verdient“ hätten.

Dass Erben kein Menschenrecht und keine Selbstverständlichkeit ist, zeigt der Unternehmer Götz Werner. Der Gründer der dm-Drogeriemärkte vererbt seinen sieben Kindern nichts. Die Anteile seines Unternehmens hat er in eine gemeinnützige Stiftung eingebracht. Eltern, so seine Überzeugung, müssten nicht für den lebenslangen Wohlstand ihrer Nachkommen sorgen.

Die Infrastruktur zerfällt

Eine Mär ist, dass hohe Profite die Voraussetzung für Investitionen in der Wirtschaft sind. Aktuell quellen die Konten der Private Equity Fonds über, also der Beteiligungsfonds für Reiche – um den Begriff „Heuschrecken“ zu vermeiden. Wohin mit dem vielen Geld, das um den Globus rotiert und nach profitablen Häfen sucht? Die Folgen beschrieb kürzlich das „Handelsblatt“: Die Preise für Unternehmenskäufe steigen. Entsprechend sinken die möglichen Profite. Tatsache ist jedoch, dass in der deutschen Wirtschaft allen Rekordgewinnen zum Trotz eine gewisse Investitionsmüdigkeit herrscht. Vom öffentlichen Sektor ganz zu schweigen. Die Infrastruktur zerfällt – seien es Verkehrswege, Schulen und Universitäten oder Abwasserkanäle.

Empirische Befunde

Der Mann, der seine Finger in diese sozialökonomische Wunde legt, ist Joseph Stiglitz, Professor an den Elite-Unis in den USA, Nobelpreisträger und Ex-Chefvolkswirt der Weltbank. Stiglitz ist kein Linker. Doch ihm verdanken wir die unter Experten kaum noch bestrittene These, dass eine ungleiche Verteilung von Kapital nicht nur ungerecht, sondern auch kontraproduktiv ist. Sie schadet Wachstum und Wohlstand. Dafür sprechen empirische Befunde. Staatliche Umverteilungsmaßnahmen können das Wachstum – im Nettoeffekt – hingegen positiv beeinflussen, wie neuere Erkenntnisse von IWF und OECD andeuten. Deutschland zählt übrigens im weltweiten Vergleich zu den Ländern mit der größten Konzentration von Vermögen in wenigen Händen. Im Idealfall erzielen durchdachte Umverteilungsmaßnahmen eine doppelte Dividende: Sie reduzieren die Ungleichheiten und fördern gleichzeitig das Wachstum.

Offenbar kein Wahlkampf-Thema

Warum „Soziale Gerechtigkeit“ im Wahlkampf nicht zieht, hat einen einfachen Grund: die soziale Ungerechtigkeit. Ein Befund der Bertelsmann-Studie ist erschütternd: Wählen oder nicht Wählen ist in Deutschland vor allem eine soziale Frage. Sozial Benachteiligte klinken sich zunehmend aus der Demokratie aus. Wer arbeitslos ist und wenig Geld hat, der bleibt bei Wahlen daheim. Die Bundesrepublik entwickelt sich zu einer Demokratie der Besserverdienenden. Was für die Stadt Köln gilt, trifft in abgeschwächter Form auch für den Rems-Murr-Kreis zu. Im reichen Kölner Stadtteil Hahnwald lag die Beteiligung bei 89 Prozent, im armen Stadtteil Chorweiler bei 42 Prozent. Nicht ganz so groß war 2013 der Unterschied zwischen dem Schorndorfer Wahlbezirk „Wieslaufweg“ (48,3 Prozent) und „Grauhalde“ (64,1 Prozent). Mit der unsäglichen Gerechtigkeitsdiskussion lassen sich offenbar keine Wahlen gewinnen.

Wir haben den Bundestagskandidaten im Rems-Murr-Kreis fünf Fragen zum Thema "Soziale Gerechtigkeit" gestellt. Die Antworten finden Sie auf der nächsten Seite.

