Bundestagswahl 2017 Wie sicher ist Afghanistan?

Es soll aktuell etwa 10 000 „ausreisepflichtige“ Afghanen in Deutschland geben. Abgeschoben wurden 2016 davon 145. Im ersten Halbjahr 2017 waren es schon 282. Bis zum verheerenden Anschlag vor der deutschen Botschaft Ende Mai in Kabul; mit weit über 100 Todesopfern. „Wie sicher ist Afghanistan?“, fragte denn auch Michael Bloss in seinem eindrucksvollen Fotovortrag über ein geschundenes Land, das er vergangenen Dezember zusammen mit dem Fotografen Eric Marquardt bereist hat.

Reisewarnung - dennoch spricht man von "sicheren Gebieten"

Seine Einschätzung der gegenwärtigen Diskussion ist die, dass „es nicht darum geht die Lage in Afghanistan zu bewerten, sondern Härte zu zeigen“ – und zwar auf den innenpolitischen Druck der AfD hin. Einerseits werde vom Auswärtigen Amt vor Reisen nach Afghanistan dringend gewarnt, andererseits spreche man von „sicheren Gebieten“, in die problemlos abgeschoben werden könne.

1,2 Millionen Binnenflüchtlinge in Afghanistan

„Ein zynisches Spiel der Bundesregierung“ so Bloss, der darauf hinwies, dass es in „Afghanistan selbst eine größere Flüchtlingskrise als in Deutschland gibt“. So habe das Land bei zerstörter Infrastruktur durch den langen Krieg inzwischen 1,2 Millionen Binnenflüchtlinge zu verkraften. Dazu wären in letzter Zeit zusätzlich über eine Million Afghanen aus dem Iran und Pakistan zurückgeschickt worden, um Afghanistan weiter zu destabilisieren. „Unser ,Wir können gar nicht alle Flüchtlinge aufnehmen’, ist angesichts der Binnenflüchtlingslage in Afghanistan absurd.“

Opiumabhängige in Kabul: Von der Flucht in die Sucht

Im zuständigen Ministerium in Kabul sind 300 Mitarbeiter für dieses Problem zuständig, die dann auch noch die paar Abgeschobenen aus Deutschland zu verwalten haben. „Diese Rücksendung aus Deutschland ist eigentlich verrückt!“ Bloss hat in Kabul unter einer Brücke Tausende opiumabhängiger, obdachloser Afghanen vegetieren sehen, die dort „von der Flucht in die Sucht“ verfielen.

Man vermutet, so Bloss, dass die Taliban von Russland unterstützt werden, um dort die Position der USA zu schwächen. „In den Flüchtlingscamps greifen die Taliban die Kinder ab, die dort ohne Perspektive und Hoffnung sind.“ Sieht so internationale Terrorbekämpfung aus? „Es wird in Afghanistan keinen Frieden geben, wenn man keine große politische Lösung findet“, ist die Einschätzung des EU-Mitarbeiters. Aber „ich habe das Gefühl, dass das auf der Agenda der politischen Debatte bei uns ist“, meinte Bloss so bitter wie realistisch. Das Interesse vieler dort intervenierender Staaten an einer Destabilisierung der Region sei größer als das Interesse an Frieden.

Grüne: „Afghanistan ist kein Land, in das abgeschoben werden kann“

Was tun? Erschütternd war Bloss’ Schilderung aus der Welt der internationalen Helfer: „Die Aidworker dürfen ihre Anlagen nicht verlassen. Die sitzen vor ihren Computern und meinen, sie können von dort aus die Lage einschätzen. Ich habe Leute getroffen, die seit zwei Jahren in Afghanistan waren, aber noch nie heraus auf die Straße gekommen sind.“ Es fließen 1,2 Millionen Euro aus der EU, Geld, „mit dem man richtig viel machen könnte“, meint Bloss. „Aber es gibt da diese Mauer.“

Die Position der Grünen im Abschiebekonflikt sei klar, so Bloss. „Und da steht auch der Ministerpräsident dafür: Afghanistan ist kein Land, in das abgeschoben werden könnte.“