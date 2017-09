Bundestagswahl 2017 Zwei Tickets nach Berlin

Manch ein Wähler lässt strategische Überlegungen in seine Entscheidung einfließen. Wenn diese oder jene Partei offenbar eh keine Chance hat, warum sollte ich dann? Wenn ich diese bestimmte Koalition bevorzuge, dann muss ich wohl. Ein wunderbares Spielzeug für alle Tüftler dieser Art heißt „Mandatsrechner“. Das Portal spuckt zunächst aus, welche Kandidaten über die Landeslisten in den Bundestag einzögen, sollte die Wahl entsprechend dieser oder jener Prognose ausgehen. Für den Wahlkreis Waiblingen lautet die Vorhersage: Joachim Pfeiffer (CDU) gewinnt das Direktmandat – das gilt als sicher. Über die Landesliste zieht aus dem Rems-Murr-Kreis nur noch Jürgen Braun von der AfD in den Bundestag ein. Wenn sonst noch jemand, dann am ehesten noch Andrea Sieber (Grüne). Keine Chancen ergeben sich nach aktuellem Prognose-Stand für Sybille Mack (SPD), Lisa Walter (FDP) und Reinhard Neudorfer (Linke). Das hebt die Kandidaten nicht aus dem Sattel, denn sie wissen das vorher. Je weiter hinten sie auf den Landeslisten stehen, desto schlechter ihre Chancen.

Lisa Walter im Bundestag? FDP bräuchte mehr als 15 Prozent

Wahlrechtsexperte Christian Brugger von der Plattform „Mandatsrechner“ hat für diese Zeitung eine Vielzahl von Szenarien durchgerechnet. Auf welchen Anteil der Wählerstimmen müsste die Partei XY kommen, damit Kandidat YZ in den Bundestag einziehen kann?

Die FDP müsste bundesweit mehr als 15 Prozent erhalten, „damit der Listenplatz von Lisa Walter eine realistische Chance hat“, so Christian Brugger. Das jüngste ZDF-Politbarometer verortet die FDP bei zehn Prozent.

Bei neun Prozent für die Grünen kann Andrea Sieber in Berlin mitmischen

Sollten es die Grünen bundesweit auf neun Prozent bringen, könnte Andrea Sieber bereits mitmischen in Berlin. Christian Brugger hat seinen Computer zum Glühen gebracht und Millionen von Szenarien durchrechnen lassen. Sein Ergebnis: Ein „Extremfall“-Szenario mit knapp 16 Prozent für die Grünen in Baden-Württemberg könnte Andrea Sieber in den Bundestag katapultieren. Die Betonung liegt auf „könnte“. Mit Blick auf das Ergebnis im Bund stellt Christian Brugger fest: „Diese Wahrscheinlichkeit ist ab 10 Prozent noch mal deutlich besser, auch bei diesem Ergebnis ist Andrea Sieber aber nicht sicher im Bundestag, sie hat aber eine Chance.“

Sybille Mack am weitesten Entfernt vom Einzug in den Bundestag

Von allen Kandidaten am weitesten entfernt von einem Einzug ist Sibylle Mack (SPD). Den jüngsten Umfragewerten zufolge könnte es die SPD in Baden-Württemberg laut Brugger schaffen, bis zu 20 Abgeordnete nach Berlin zu schicken, und das ist schon wirklich hoch gegriffen. Sibylle Mack steht auf der Landesliste aber auf Platz 35.

Sein Ticket nach Berlin ziemlich sicher in der Tasche hat Jürgen Braun, AfD-Kandidat im Wahlkreis Waiblingen. Er steht auf Platz sechs der Landesliste. Acht Listenmandate ergattert die AfD in Baden-Württemberg, sofern sich die Prognose von aktuell zehn Prozent bundesweit erfüllen sollte.

Männer verfügen im Parlament über eine überwältigende Mehrheit

Das sind alles nur Zahlenspiele. Sicher ist gar nichts, zumal die Überhang- und Ausgleichsmandate noch eine Rolle spielen. Der Mandatsrechner führt derweil über einen Link zum „Wer ist drin“-Portal des Tagesspiegels. Hinter farblich zu den Parteien passenden Punkten verbergen sich dort sämtliche – mutmaßliche – Abgeordnete mit Bild und Infos zur Person. Mehr als zwei Drittel der Klicks fördert das Bild eines Mannes zutage.

Zurück zur Wahlentscheidung: Die Nase eines Kandidaten eignet sich als Kriterium sicher nicht. Bevor Unentschlossene aus lauter Verzweiflung blind ihre Kreuzchen setzen, empfiehlt sich der Wahl-O-Mat. Nutzer kreuzen zu einer Vielzahl von Thesen an, wie sie dazu stehen. Das System wertet aus, welches Parteiprogramm am besten dazu passt.

Hinweis auf die Benennung von Wahrscheinlichkeiten

Unterdessen stellen sich Wahlforscher schon mal auf Kritik ein. Nach Wahlen schimpft die Wählerschaft gern über falsche Prognosen. Prof. Dr. Dieter Roth beschäftigt sich in einem Beitrag für die Zeitschrift Bürger & Staat vom Frühjahr 2017 intensiv mit Möglichkeiten und Grenzen der Wahlforschung: „Sie kann sehr wohl die Stimmung im Lande gegenüber den Parteien und deren Führung und auch deren kurzfristige Veränderung mit einiger Präzision feststellen, dies aber nur innerhalb bestimmter Fehlergrenzen, weil sie mit Stichproben arbeitet.“ Wahlforscher müssen deshalb, mahnt Roth, deutlichst darauf hinweisen, dass sie Wahrscheinlichkeiten benennen und keine Gewissheiten verkünden.