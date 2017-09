Bundestagswahl Von Remstalrebellen und starken Worten

Mit 51,4 Prozent der Erststimmen hat Pfeiffer vor vier Jahren fast das Traumergebnis seines Vorgängers Dr. Paul Lauf von 1983 erreicht (54,2 Prozent). Bei den Zweitstimmen schaffte die CDU 45,6 Prozent und hat die Scharte von 2009 ausgewetzt, als die Christdemokraten mit nur 33,1 Prozent ihr schlechtestes Ergebnis seit 1953 hatten. Nur 1949, bei den ersten Wahlen zum deutschen Bundestag, war die CDU noch schlechter.

1949: „Macht die Mitte stark“ (Wahlplakat 1949)

Schauen wir auf die die Bundestagswahlen zurück. 1949, die erste Wahl zum Bundestag in der neuen Bundesrepublik Deutschland. Die Nachkriegsära begründete den Ruf des Remstals als „Stammland der Liberalen“. Die FDP war stärkste politische Kraft, holte 40,1 Prozent der Stimmen und schickte Landrat Karl Georg Pfleiderer nach Bonn. Allerdings nicht als FDP, sondern als DVP, der Demokratischen Volkspartei. CDU und SPD ungefähr auf Augenhöhe mit 27 und 25 Prozent. Nicht etwa die CDU galt als die bürgerliche Partei. Im pietistisch geprägten Wahlkreis Waiblingen wurde die Union argwöhnisch als Nachfolgerin des katholischen Zentrums betrachtet, personifiziert durch den vom rheinischen Katholizismus geprägten Konrad Adenauer. Das Bürgertum wählte FDP/DVP.

1953: „Schützt uns! Seid abwehrbereit! Wählt CDU“ (Wahlplakat CDU)

Schon 1953 begann sich die Parteienlandschaft so zu sortieren, wie sie für Jahrzehnte blieb: die beiden Volksparteien CDU und SPD, zumindest bei den Zweitstimmen mit Vorteil für die CDU. Sowie eine im Vergleich mit dem Bund starken FDP und den seit den 80er Jahren stetig wachsenden Grünen, die seit 2002 zweistellige Ergebnisse erzielten. So klar sich bei den Zweitstimmen eine Vorherrschaft der CDU abzuzeichnen begann, so umstritten war in den ersten 20 Jahren der Bundesrepublik das Direktmandat im Wahlkreis Waiblingen. 1953 gelang es Karl Georg Pfleiderer noch, das Direktmandat knapp gegen den Welzheimer Bauer Friedrich Fritz, CDU, zu verteidigen. Der Diplomat aus dem Remstal legte 1955 sein Mandat nieder und ging als Botschafter nach Belgrad.

1957: „Keine Experimente“ (CDU)

1957 war Bundeskanzler Konrad Adenauer auf dem Höhepunkt seiner Macht. CDU/CSU erzielten den höchsten Wahlsieg ihrer Geschichte. Im Wahlkreis Waiblingen wurde Friedrich Fritz gewählt, ein Landwirt aus Gausmannsweiler. Sein Gegenkandidat von der SPD war ein Ziegenzüchter: Dr. Carl Rösch aus Fellbach.

1961: „Der Mensch im Mittelpunkt“ (SPD)

Der Übermut der CDU, die dem jovialen Zeitgenossen Rösch vorhielt, es reiche nicht, „auf jedem Rettichfest seine Witze zu erzählen“, rächte sich vier Jahre später. Rösch, Geschäftsführer des Deutschen Bauerndienstes und Präsident der Ziegenzüchter, nahm Fritz das Direktmandat ab. Die Wahl des SPD-Mannes Rösch spiegelte die Veränderungen im Remstal wider. In der wirtschaftlich prosperierenden Region gingen nun viele Neubürger zur Wahl und wählten in den Städten mehrheitlich Rösch.

1965: „FDP nötiger denn je“

1965 drehten Fritz und die CDU den Spieß wieder um. Union und FDP hatten erfolgreich um die Erststimmen der liberalen Stammwählerschaft gebuhlt. Und obwohl Rösch sein Stimmenergebnis gegenüber 1961 noch erhöhte, reichte es nicht mehr fürs Direktmandat.

1969: „Wir schaffen das moderne Deutschland (SPD)

1969 setzte sich das Wechselspiel bei den Direktmandaten fort. Heinz Bormann, der linke Kreisvorsitzende und scharfzüngige IG-Metall-Boss in Waiblingen, hatte einen Kandidaten ohne Stallgeruch aus dem Hut gezaubert: Manfred Wende. Der smarte Rundfunkjournalist, der im Wahlkampf lieber Rosen statt Wahlprospekte verteilte, passte eher zum linken Zeitgeist als der biedere Bauer vom Welzheimer Wald.

1972: „Willy Brandt muss Kanzler bleiben“ (SPD)

Bei den vorgezogenen Bundestagswahlen 1972 infolge des verlorenen Misstrauensvotums verteidigte Wende das Direktmandat. Auf der Welle „Willy wählen“ holte sich die SPD das beste Wahlergebnis im Wahlkreis Waiblingen. 1972 war’s auch, als Remstalrebell Helmut Palmer hoffte, in heimatlichen Gefilden in den Bundestag gewählt zu werden. Über sein Abschneiden mit kläglichen 4,8 Prozent zeigte er sich „bitter enttäuscht über so viel Dummheit im Kreis Waiblingen“.

1976: „Aus Liebe zu Deutschland: Freiheit statt Sozialismus“ (CDU)

1976 ließ sich Manfred Wende zwar nochmals aufstellen, wollte sich aber sicherheitshalber auf der Landesliste abgesichert wissen. Die Landes-SPD verweigerte ihm den sicheren Listenplatz und Wende sprang kurzfristig wieder ab – vorgeblich aus gesundheitlichen Gründen. Für Wende sprang der Jungsozialist Hermann Scheer ein. Der Weg war damit frei für Dr. Paul Laufs (CDU), an dem es fortan kein Vorbei geben sollte und der 1983 die Bestmarke für einen Direktkandidaten setzte: 54 Prozent.

1980: „Viele Blumen aber keinen Strauß“ (SPD)

Vorteil Laufs, hieß es am Wahlabend bis 1998, als Paul Laufs letztmals für den Bundestag kandidierte. Zuletzt kam Scheer, stets dank Landesliste seines Bundestagsmandats sicher, bis auf vier Prozente an den strammen Konservativen und Atomkraftbefürworter heran. Aber der Sozialdemokrat war nie ein Mann des Volkes, ließ sich nur selten auf Festen und Terminen im Wahlkreis blicken und zog sich wegen seiner fehlenden Nähe zum Wahlvolk auch den Unmut mancher Genossen zu.

1983: „ Ökologisch, sozial, basis-demokratisch, gewaltfrei“ (Grüne)

1983 wurde Helmut Kohl wieder zum Kanzler gewählt, die Grünen zogen erstmals in den Bundestag ein; und im Wahlkreis Waiblingen holte sich Dr. Paul Laufs sein drittes Direktmandat mit einem Rekordergebnis von 54,2 Prozent. Im Vorfeld wurde spekuliert, wieviele Abgeordnete aus dem Wahlkreis wohl nach Bonn kommen: einer, zwei, drei oder vier. Es wurden dreieinhalb. Denn die grüne Kandidatin Hannegret Hönes rollierte 1985 in den Bundestag, wie es bei den basisdemokratischen Grünen in den Anfangsjahren üblich war, und rückte für Willi Hoss nach.

1987: „Zukunft durch Leistung“ (FDP)

„Remstalrebell“ Helmut Palmer trat im Wahlkreis als Direktkandidat an. 19,2 Prozent der Erststimmen waren ein respektables Ergebnis – für ein Mandat reichten die Stimmen zwar nicht, konnten aber durchaus als Denkzettel für „die da Oben“ gewertet werden. Die Palmer-Stimmen gingen vor allem auf Kosten von Paul Laufs, der sicher das Direktmandat holte, aber mit fast zwölf Prozent Verlust gegenüber dem Rekordergebnis von 1983.

1990: „Oskar. . . find’ ich Kanzler“ (SPD)

Die ersten Wahlen in einem wiedervereinigten Deutschland. Die Wähler fanden im Gegensatz zum SPD-Wahlplakat den Kandidaten Oskar Lafontaine nicht kanzlerwürdig. Auch für Hermann Scheer war (wieder) nichts zu holen. Seine knappe Stellungnahme lautete: „Man soll Wahlergebnisse respektieren, nicht kommentieren.“

1994: „Das erste Mal: PDS“

Vor dem Hintergrund einer Wiederwahl von Helmut Kohl interviewten wir den Waiblinger Kabarettisten Christoph Sonntag: „Ob Kohl oder Scharping, das Lachen wird uns so schnell nicht vergehen“, meinte Sonntag damals über den Spaßfaktor dieser Wahlen. Allerdings, schränkte er beim Blick auf die Kandidaten ein, seien sie „ja unfreiwillig komisch“. Der 16. Oktober 1994 Dachte im Wahlkreis nichts Neues. Laufs holte das Direktmandat. Helmut Palmer fiel beim zweiten Anlauf im Wahlkreis für den Bundestag heftig auf die Nase. Nur noch 7,8 Prozent für den Remstalrebellen.

1998: „Weltklasse für Deutschland“ (CDU)

Dr. Paul Laufs gewinnt zum fünften Mal den Wahlkreis, aber die Christdemokraten verlieren die Wahlen. „Eine bittere Niederlage, wie wir sie in diesem Ausmaß nicht erwartet haben“, stellte ein frustrierte Laufs bei seiner letzten Kandidatur fest. Die absehbare rotgrüne Koalition waren dem stramme Konservativen jedoch lieber als eine große Koalition mit der SPD, „in der sich zwei starke Parteien blockieren“.

2002: „Ihr politischer Anwalt im Bundestag: Hermann Scheer“ (SPD)

Eine Chance für Hermann Scheer, der CDU das Direktmandat streitig zu machen, hat allenfalls nochmals 2002 bestanden, als Paul Laufs das Feld räumte und der junge Joachim Pfeiffer kandidierte. Und tatsächlich kam Scheer dem jungen CDU-Kandidaten bis auf zweieinhalb Prozentpunkte nahe. Nicht zuletzt durch die Erststimmenkampagne des grünen Alfonso Fazio, der zur Wahl Scheers aufrief. Doch Pfeiffer verbesserte ebenfalls auf Anhieb das Erststimmenergebnis seines Vorgängers um fünf auf über 45 Prozent.

2005: „Ihr starker Vertreter im Bundestag: Joachim Pfeiffer“ (CDU)

Eine Woche vor dem Wahltag wurde der von dieser Zeitung als müde eingestufte Wahlkampf plötzlich munter. Ein Streitgespräch zwischen dem grünen Staatssekretär Rezzo Schlauch und dem CDU-Wahlkreisabgeordneten Joachim Pfeiffer in der Schorndorfer Manufaktur brachte den grünen Kandidaten Alfonso Fazio in Rage. Der hatte in rot-grüner Eintracht wieder eine Erststimmen-Kampagne für Hermann Scheer gestartet – mit wenig Erfolg, wie Schees schlechtes Abschneiden zeigte. Schlauch und Pfeiffer loteten indes zukunftsweisend schon eine schwarz-grüne Koalition aus. Und noch eins wird vom Wahlkampf 2005 bleiben: „Volkssturm der Alt-68-er“ hatte Pfeiffer seinen Kontrahenten Scheer genannt. Dies löste einen Sturm der Entrüstung aus – oder einen Sturm im Wasserglas.

2009: „Weil Arbeit faire Löhne braucht“ (SPD)

Für die Sozialdemokraten war die Wahl 2009 schlicht ein Debakel. Die SPD stürzte um zehn Prozentpunkte auf 19,3 Prozent ab und wurde sogar von den Freidemokraten überholt, deren Jubel im Hirsch in Grunbach grenzenlos war. Bundesweit 14,6 Prozent für die FDP, im Wahlkreis Waiblingen gar 20,7 Prozent. Mehr als die SPD! Auch die CDU hatte wenig Anlass zum Jubel, allenfalls über die Wiederwahl von Angela Merkel: 33,1 Prozent bedeutete schlicht das zweitschlechteste Ergebnis seit 1949.

2013: „Klarer Kurs für Deutschland: Hartfrid Wolff“ (FDP)

Entsetzen bei der FDP, Jubel bei der CDU. Die Christdemokraten knüpften mit ihrem Stimmenanteil von 45 Prozent an die Höhenflüge der 80er-Jahre an, Joachim Pfeiffer holt sicher das Direktmandat – mit absoluter Mehrheit. Die FDP schnitt im Landkreis zwar besser als im Bundesdurchschnitt ab, verlor jedoch ebenfalls fast 13 Prozent. Das erneute Debakel der SPD hatte der 2010 gestorbene SPD-MdB Hermann Scheer schon 2009 mit dem Fehlen einer realistische Machtperspektive für die Sozialdemokratie erklärt. Erneut keine guten Aussichten für die Wahl am Sonntag.