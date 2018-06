Burgstall Sportwagen kommt von der Straße ab

Burgstall.

Ein Sportwagen ist am Freitagvormittag nach dem Anfahren an einer Baustellen-Ampel von der Fahrbahn abgekommen und in der Böschung gelandet. Laut Polizeibericht musste der 37-Jährige in einem hochwertigen Pagani-Sportwagen auf der K1905 zwischen Burgstall und Birkhau an einer Baustellen-Ampel anhalten.