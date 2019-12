Burgstall Wie die Bahn ihre Schienen vernachlässigt

Die Planungsfehler

Dass etwas mit der Entwässerung der Schienen im Bereich Burgstall nicht in Ordnung ist, war bereits bei der Planung der Verlängerung der S 4 über Marbach hinaus bis Backnang im Jahr 2003/2004 aktenkundig. „Es ist nicht auszuschließen, das zwischen den Aufschlüssen durch Wasserzutritt zum Erdplanum (obere Abschlussfläche des Untergrunds, d. Red.) Aufweichungen der bindigen Böden vorhanden ist“, heißt es in einem Gutachten von 2004. Wasser, das mit den Jahren in den Untergrund der Schienen eindrang, durchfeuchtete den Boden und hat letztlich zu den unebenen, wackeligen Schienen geführt. Das Grundproblem war, dass für die Tiefentwässerungsanlage keine eigene Anlagenummer angelegt wurde, wie es notwendig gewesen wäre. Somit fiel sie bei den Inspektionen einfach unter den Tisch. Rohre und Schächte wurden schlicht vergessen.

So auch bei den Baumaßnahmen im Bereich des Burgstaller Bahnhofes für die Verlängerung der S-Bahn nach Backnang in den Jahren 2006 und 2011. Aufgrund des Gutachtens hätten Zustand, Funktionsfähigkeit, Unterhaltung und Betrieb der Abwasseranlage untersucht und bei den Baumaßnahmen berücksichtigt werden müssen. Die Gutachter stellten „typische Mängel fest, die bei unqualifiziert durchgeführten Bauarbeiten entstehen“. In der Folge wurden die Anlagen zudem nicht inspiziert.

Vertuschungen?

Der Untersuchungsbericht weist darauf hin, dass bei den Arbeiten nicht nur geschlampt wurde, sondern Unterlagen zum Teil später erstellt und möglicherweise auch frisiert worden sein könnten. Die Bahn durfte die von ihr beauftragten Bauarbeiten im Bereich Burgstall selbst kontrollieren und sich den Okay-Stempel geben. So auch für die Gründungssohle des Bahnsteiges 1, also in dem Bereich, in dem später der Güterzug entgleiste. Die DB Netz AG bestätigte die Befahrbarkeit der Strecke, obwohl die vorgeschriebene geotechnische Überwachung der Bauarbeiten nicht stattgefunden hatte. Kein Wunder. Diese Leistungen hatte die Bahn wohl weder ausgeschrieben noch vergeben.

Nachlässige Wartung

Dass die Gleise uneben sind und wackelten, stellte die Bahn erstmals im Winter 2013 bei Messfahrten fest. Der Fachmann spricht von Gleislagefehlern. Die Schienen waren nicht eben und überschritten die Grenzwerte. „Beide Fehler wurden mit einer Sofortmaßnahme, in diesem Fall von Hand, gestopft.“ Doch diese Maßnahme sei nicht geeignet gewesen, „einen dauerhaft ausreichenden Abnutzungsvorrat für eine sichere Betriebsführung zu gewährleisten. Somit ist festzustellen, dass die von der DB Netz AG über einen längeren Zeitraum gewährten Verfahren zur Instandsetzung der Gleislagefehler nicht geeignet waren, um die bekannten Mängel nachhaltig beseitigen zu können.“ Der Laie spricht von Pfusch.

Wie sieht die Strecke heute aus?

Laut Untersuchungsbericht ist die Strecke mittlerweile in Ordnung. Die Tiefenentwässung sei erneuert und ergänzt worden.

Das baden-württembergische Verkehrsministerium ist zwar für die Strecke nicht zuständig, geht jedoch ebenfalls davon aus, dass die Bahn und das Eisenbahn-Bundesamt als Aufsichtsbehörde aus dem Unglück „die notwendigen Konsequenzen ziehen“. Aus Sicht des Ministeriums war der Unfall „die Folge mehrerer aufeinanderfolgender Fehlhandlungen beziehungsweise Unterlassungen“.

Pfusch bei der Entwässerung des Unterbodens hat zur Entgleisung geführt.