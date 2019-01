Burgstetten Busfahrer verprügelt Fahrgast wegen Pizza

Wie die Polizei am Freitag mitteilt, beobachteten Zeugen kurz vor 22 Uhr am Donnerstababend die skurille Szene an einer Bushaltestelle in Ebstetten von außen. Im Omnibus waren der 48-jährige Busfahrer und ein 24-jähriger Fahrgast alleine. Der Busfahrer schlug offenbar mit Fäusten auf den 24-Jährigen ein. Als dieser zu Boden ging, trat er auf ihn ein.

Nach bisherigen Ermittlungen hatte der nigerianische Fahrgast eine Pizza dabei und wollte mit dieser einsteigen. Der Busfahrer verwies ihn darauf aus dem Bus. Ob der junge Mann die Pizza harmlos bei sich trug oder ob er den Busfahrer auf irgendeine eine Art provoziert hatte, ist noch nicht bekannt. Die Ermittlungen zum Vorfall, insbesondere auch zu den Hintergründen der Tat, dauern an.