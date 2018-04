Burgstetten Nach Großbrand in Gärtnerei: Keine Hinweise auf Brandstiftung

Burgstetten. Das einstige Winterquartier für Kübelpflanzen liegt in Asche. Ein Großbrand in einer Erbstettener Gärtnerei am Dienstagabend hat die Gewächshäuser zerstört. Die Höhe des Sachschadens liegt laut Polizei im sechsstelligen Bereich, ist aber ebenso wie die Brandursache noch nicht endgültig klar. Es gebe Hinweise auf einen technischen Defekt. Laut Polizei gibt es keine Hinweise auf Brandstiftung.