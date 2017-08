Burgstetten Pedelec-Fahrer (76) stirbt bei Unfall

Burgstetten.

Ein 76-jähriger Pedelec-Fahrer hat bei einem Unfall in Burgstetten tödliche Verletzungen erlitten. Der Mann hatte am Samstag (5.8.) gegen 17.40 Uhr den Freibadweg in Richtung Kirschenhardthof befahren. Er kreuzte laut Polizei offenbar ohne auf den Verkehr zu achten die Kreisstraße und stieß mit dem VW einer 51-Jährigen zusammen. Der 76-jährige Mann überschlug sich und schlug sich den Kopf an der Straße auf. Zum Unfallzeitpunkt trug der Mann laut Polizei keinen Helm.