Burgstetten Überschlagen und in Graben gelandet

Burgstetten.

Entgegen ersten Darstellungen hat sich der Unfall an diesem Sonntag gegen 11.50 Uhr in Erbstetten laut Zeugen etwas anders zugetragen. Offenbar nahm eine Autofahrerin, die aus Richtung des Freibads kam und in die Kreisstraße einbog, dort dem anderen Auto die Vorfahrt und rammte dieses seitlich, wodurch es in Schleudern geriet und im Straßengraben landete. Mehrere Personen wurden verletzt. Sobald wir mehr wissen, berichten wir.