Bus landet im Graben, Auto rutscht Böschung hinab Schneeglatte Straßen im Rems-Murr-Kreis

Rems-Murr-Kreis.

Aufgrund des andauernden Schneefalls sind viele Straßen im Rems-Murr-Kreis spiegelglatt. Am frühen Freitagabend (11.01.) ist im Rudersberger Ortsteil Krehwinkel ein Linienbus von der Straße abgekommen und im Graben gelandet. Die Türen waren daraufhin verbarrikadiert. Die Feuerwehr musste sie von außen öffnen, um die Fahrgäste zu befreien. Laut Polizeiführer vom Dienst (PvD) hatten sich neun Personen in dem Linienbus befunden, verletzt wurde nach ersten Informationen aber niemand. Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei waren an der Unfallstelle am Ortseingang im Einsatz.