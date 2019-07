Busverkehr in Winnenden Das ändert sich ab dem 1. August

Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth nannte Verbesserungs-Beispiele für Winnenden:

Die Linie 340 , die Zusatzfahrten, aber eben auch Umwege für Passagiere aus Birkmannsweiler, Höfen, Baach geboten hat, entfällt. Stattdessen fahren die Buslinien 336 und 337 öfter. Montags bis freitags in der Hauptverkehrszeit im 15-Minuten-Takt, ansonsten im 30-Minuten-Takt.

Auch Dörfer ab 200 Einwohnern haben ein Recht auf Busanbindung

Die Bürgermeister der betroffenen Kommunen, Dr. Peter Zaar als Stellvertreter des Landrats sowie Thomas Hachenberger vom Verkehrsverbund Stuttgart (VVS) haben sich anlässlich der neuen Fahrpläne für sieben Linien getroffen. Vor Jahren begann die Planung dafür. Der neue Nahverkehrsplan berücksichtigt die ländliche Struktur des Kreises – auch Dörfer ab 200 Einwohnern bekommen nun eine Basis-Versorgung.

„Attraktiver ÖPNV ist ein wichtiger Beitrag für den Klimaschutz“

Auch die Kosten werden anders aufgeteilt. Der VVS gibt bei diesem Modell einen Teil seiner Einnahmen an die Kostenträger zurück. Was jede einzelne Kommune und der Landkreis zu bezahlen haben, ist also erst nach Ablauf des Jahres sicher zu sagen. Der Winnender Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth könnte sich für seine Stadt vorstellen, dass die bisherigen Kosten am Ende annähernd halbiert sind. „Im Herbst wollen wir im Gemeinderat das von uns geförderte Stadtticket beraten.“ Es könnte den Eigenanteil wieder erhöhen, das Busfahren aber nach der Tarifreform mit günstigeren Preisen (April 2019) noch mal attraktiver machen. Sich dem Modell anzuschließen, dafür warb Holzwarth bei seinen Kollegen. „Ein attraktiver ÖPNV ist ein wichtiger Beitrag für den Klimaschutz.“