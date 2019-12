Calw Polizei fahndet nach vermisster 12-Jähriger

Calw.

Aktuell (11.12.) sucht die Polizei nach der vermissten 12-jährigen Lya Götz. Die 12-Jährige verließ laut Polizei in der Nacht zum Montag (9.12.) aus noch unklarem Grund die elterliche Wohnung in Unterreichenbach-Kapfenhardt. Seither gilt sie als vermisst. Die Polizei geht davon aus, dass sie zu Fuß in Richtung Grunbach unterwegs war.