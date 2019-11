„Cannstatter Kurve Berlin“ Wie VfB-Fans in der Hauptstadt dem Derby entgegenfiebern

Das Vereinsheim der Cannstatter Kurve Berlin befindet sich im Stadtteil Neukölln, der als Hochburg der Hertha gilt. „Hin und wieder kleben Hertha- oder KSC-Aufkleber auf der Eingangstüre. Manchmal sind es auch kleinere Schmierereien. Nichts wildes“, erzählt Marko Andric, seines Zeichens erster Vorsitzender des Fanclubs. "Wir haben eine Art stille Abmachung mit den Herthanern, dass sie uns hier in Ruhe lassen, wenn wir uns weiterhin so benehmen, wie wir es bisher getan haben. Wir werden nicht gemocht, aber geduldet", so der 38-Jährige weiter.

Sogar der Ministerpräsident schaut vorbei

Das Derby gegen den KSC kommenden Sonntag elektrisiert nicht nur Stuttgart und Karlsruhe, sondern auch Teile Berlins. Zwar spielt die Hertha am Derbytag selbst in Augsburg, weshalb im Gästeblock der Mercedes-Benz-Arena wohl mit keiner großen Anzahl an Anhängern der Alten Dame zu rechnen ist, doch werden einige VfB-Fans aus der Hauptstadt den Weg nach Stuttgart auf sich nehmen. "Auf dieses Spiel fiebert jeder bei uns im Fanclub hin", sagt Andric, der im Stuttgarter Westen aufgewachsen ist. VfB-Fans aus Berlin, die es nicht nach Bad Cannstatt zieht, schauen sich das Spiel im Rössle an. Gegen Karlsruhe werden sich dort wohl wieder deutlich über 100 Brustringträger versammeln. Hin und wieder schauen auch Prominente im Vereinsheim vorbei. So zum Beispiel der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann oder Cem Özdemir (beide Bündnis 90/Die Grünen). Letzterer ist sogar Mitglied im Fanclub.

Wenn ein Heimspiel zum weitesten Auswärtsspiel wird

"Bei den Relegationsspielen gegen Union Berlin hatten wir hier Ausnahmezustand mit 200 Gästen", sagt Andric. Ob das Spiel gegen den ungeliebten Nachbarn aus Baden für den VfB erfolgreicher verläuft? "Für mich ist es keine Frage, ob der VfB dieses Spiel gewinnt. Wir müssen gewinnen", sagt Andric. "Ansonsten steht die restliche Hinrunde unter keinem guten Stern und es wird ungemütlich. Die Frage wird sein, ob die Spieler wieder mit der selben Larifari-Einstellung wie gegen Osnabrück ins Spiel gehen, oder ob sie endlich kapiert haben, alles zu geben."