Stuttgart.

Mehr als eineinhalb Millionen Besucher sind seit der Eröffnung am vergangenen Freitag auf das 173. Cannstatter Volksfest geströmt. Traditionell kommen die meisten ausländischen Besucher aus der Schweiz, dahinter zogen nach Angaben des Veranstalters vom Freitag nun die Franzosen mit den Italienern gleich. "Frankreich hat Stuttgart entdeckt", sagte der Geschäftsführer der in.Stuttgart Veranstaltungsgesellschaft, Andreas Kroll. Innerhalb Deutschlands reisten - abgesehen natürlich von Baden-Württemberg - die meisten Touristen aus Nordrhein-Westfalen an. Bis zum Ende am 14. Oktober rechnen die Veranstalter mit rund 3,5 Millionen Besuchern auf dem Wasen.